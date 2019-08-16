中国誓言反击美国最新关税行动 特朗普称贸易协议须满足美方条件

中国周四誓言要反击美国针对3,000亿美元中国输美商品采取的最新一轮关税行动。但同时呼吁美国在贸易磋商中与北京方面相向而行，而美国总统特朗普表示，任何贸易协议都必须满足美国的条件。
针对美国贸易代表办公室宣布将对约3,000亿美元自华进口商品加征10%关税，国务院关税税则委员会有关负责人周四表示，此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识，背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。
中国外交部发言人华春莹在另一份声明中表示，“我们希望美方与中方相向而行，落实两国元首大阪会晤共识，在平等和相互尊重的基础上，通过对话磋商找到彼此都能接受的解决办法。”
特朗普周四表示，任何协议都必须满足美国的要求。
“坦率地说，中国愿意达成协议，但必须在合适的条件下达成协议。坦率地说，协议必须满足我们的条件。否则，意义何在?”特朗普在接受新罕布什尔州WGIR电台采访时说。
香港局势持续动荡使贸易问题进一步复杂化。美国总统特朗普表示，中国希望达成贸易协议，但其应该首先“人道地”对待香港。这显然把贸易协议与和平解决香港示威问题关联起来了。
周四，他在推特上呼吁中国国家主席习近平亲自会见示威者，促进“愉快、文明地解决香港问题”。
今年早些时候贸易谈判陷入僵局后，特朗普和习近平在6月同意重启磋商。但本月早些时候，特朗普政府表示，将从9月1日起对剩余的3,000亿美元中国输美商品加征关税。
特朗普本周部分放弃了上述计划，推迟对手机、笔记本电脑和其他消费品征收关税的时间，希望此举能减轻对美国假日销售的影响。但美国政府仍将从12月中旬开始对这些商品加征关税。
随着全球最大的两个经济体之间的贸易争端进入第二个年头，且短期内没有结束的迹象，特朗普的上述行动引发全球市场大幅震荡，并加剧了投资者的不安情绪。
中国威胁采取反制措施，周四进一步打压全球市场，经济衰退担忧引发的油价跌势进一步加剧，不过美国股市周四开盘走高，因零售销售数据强劲。
特朗普在周四接受电台采访时对投资者的担忧不以为然。
“我们有几天日子不好过，但是……未来将会有一些非常好的日子等着我们，因为我们必须跟中国较量，”他告诉WGIR电台。(路透社)
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