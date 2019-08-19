美空军参谋长支持越南采海上自卫权

美国空军参谋长戈德费恩(David Goldfein)在越南河内记者会上，暗示中国在南海采取影响与挑衅越南主权与正当权益的行为，表示美国强烈反对此举，支持越方采取自卫权，美方将密切关注情况发展。
据《民智报》新闻网站报道，戈德费恩与美国印太司令部空军部队指挥官布朗(Charles Brown Jr.)星期日起访问越南2天。这是越战结束逾40年来首位美国空军参谋长到访越南。
报道指出，戈德费恩与布朗昨天在河内举行记者会，被问到有关中国「海洋地质8号」勘探船「侵犯越南专属经济区时，戈德费恩引述美国国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo )说法表示，美国强烈反对影响与挑衅越南主权与正当权益的行为。戈德费恩表示，美国尊重越南在海上所采取的行动与决定，美方一直支持越南自卫权与正当防卫权，将密切关注情况发展，与越南合作。
布朗表示，美国一直跟踪中国在南海的行为，认为中方相关行为违背了华盛顿维护印太地区开放和自由的宗旨，对周遭各国专属经济区带来很大冲击。
戈德费恩表示，对印太地区而言，美国的最大希望是所有国家在遵守国际法的基础上都可进入国际海域和空域，让各国都可享有共同利益。
布朗表示，维护印太地区开放与自由是美国政策的重要项目之一，将继续在印太地区活动，维持船只与飞机可在任何国际法允许的区域航行与飞越，确保越南与其他国家的主权与正当权益。（信报）
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