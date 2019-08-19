白宫称看不到美国经济衰退威胁 将推动对华贸易谈判

白宫官员周日表示不赞同有关美国经济成长可能蹒跚的忧虑，称他们认为尽管一周来全球债券市场动荡，但经济发生衰退的可能性很小，他们坚称与中国的贸易战并没有在损害美国。
白宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)表示，两国贸易谈判官员将在10日内举行会谈，“如果会谈取得成功...我们打算邀请中方来美国”举行进一步磋商，讨论结束贸易战，这场贸易战对全球经济成长是潜在风险。
但即便谈判暂时停滞不前，关税有可能加征，世界经济面临各种其它贸易限制，库德洛在“Fox News Sunday”节目中表示，美国仍然“形势不错”。
“看不到衰退的迹象，”库德洛说。“消费者正在工作。他们的薪资正在上升。他们正在支出、储蓄。”
美国总统特朗普表示，“出于国家安全的原因”，美国不会与华为做生意，这一决定将于周一公布。
此前一周市场走势震荡，围绕美国经济衰退的担忧开始影响金融市场，似乎令政府官员担心经济是否能够保持坚挺直至2020年总统大选结束。民主党周日称，特朗普的贸易政策正带来严重的短期风险。
美国股市上周下跌，受衰退担忧拖累，美国三大主要股指周三收盘下跌约3%，但周五收复失地，因预期欧洲央行可能降息。
美联储和另外19家央行已经放松了货币政策，惠誉上周称这是2009年经济衰退以来最大力度的政策转变。
市场预计还将出现更多降息行动。上周，两年期公债收益率一度高于10年期公债收益率，这是市场对近期经济增长失去信心的潜在信号。
目前的不确定性，有很大程度是关于要如何解决美国和中国的贸易紧张关系。
美国政府上周宣布延后执行一部分的关税计划，以避免打乱即将到来的耶诞消费旺季。美国总统特朗普向记者表示，已经安排在不久后与中国国家主席习近平通话。不过到了周六晚上，两人还未通上电话。
特朗普贸易事务顾问纳瓦罗周日表示，他不认为上周市场剧烈波动是一个警讯，他说“良好的”经济动态正鼓励投资人将资金移往美国。
“我们拥有世界上最为强劲的经济，资金正流入我们的股市。同时资金来到我们的债市追逐收益，”纳瓦罗在美国广播公司(ABC)的“This Week”节目上说道。
纳瓦罗所描述的债市走势，经常是被问题事件趋动所致--就当前情况而言，那是因为美中贸易纷争持续时间可能较预期来得更久，而且益发可能成为阻碍企业投资和经济增长的因素。
不过，纳瓦罗说对中国商品征收关税“没有伤害到这儿的任何人。”
美国经济确实在继续增长，每月工作岗位也呈现增加。上周发布的官方数据显示，7月零售销售跳增0.7%，增幅强于预期。库德洛说这个数据表明美国经济的主要支柱完好无损。
但制造业增长已在放缓，加上企业投资滞后，已经形成一大拖累。全球方面，贸易流动减弱促使德国经济朝向衰退靠拢，并挫伤了中国经济增长。
经济若放缓对于特朗普而言将是一大噩耗，因为他把竞选2020年连任一事与经济表现挂勾。特朗谱上周在一场集会上向选民表示，选民们“别无选择”只能投他，这样才能保住就业和投资。
特朗普和他的顾问团队一再指责美联储削弱了政府经济政策效果。库德洛周日再度将矛头指向美联储，声称2017年和2018年的升息行动构成“非常严重的货币政策限制”。
美联储在2017-2018年间一共七次升息，藉以让货币政策恢复正常；之前美联储采取了一连串紧急措施，以力抗2007-2009年间的全球金融危机及后续经济衰退。
就算采取了这些措施，美联储的利率目标仍远低于历史水准，而决策官员也已经开始降息以应付全球风险升高。(路透社)
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