欧盟限制印尼马来西亚棕榈油 外界担忧引发贸易战

据中新社8月13日的报道，欧盟委员会当日宣布，即日起对印尼输欧生物柴油开征8%至18%的临时反补贴税。美国彭博社13日的报道称，欧盟的行为可能引发印尼的还击。
据欧盟委员会的公告，欧盟认定印尼生物柴油生产商享有政府补贴和税收优惠，其原材料采购价格低于市场价格，由此破坏市场公平竞争，对欧盟生物柴油生产商造成经济损失。
此外，欧盟委员会还于12日对印尼输欧热轧不锈钢板卷启动反倾销调查。
而据彭博社8月9日的消息，在欧盟正式宣布征收反补贴税之前，印尼贸易部长Enggartiasto Lukita威胁也要对欧盟出口印尼的奶制品加征关税，以反击欧盟对生物柴油征收反补贴税的措施。
他表示，如果条件公平，欧盟可以对印尼施加一些措施，但如果不公平，那么这就是“保护主义和贸易战行为”。
今年年初以来，印尼与欧盟关于棕榈油的争端不断升级。除了征收反补贴关税，欧盟委员今年3月宣布，出于对砍伐森林的担忧，计划从6月起对生物柴油中棕榈油的使用设定更严格的限制。而全球棕榈油产量前两位的国家印度尼西亚和马来西亚则警告称，这一措施会导致贸易战，批评欧盟不公正地歧视棕榈油，损害了这两个国家摆脱贫困的努力。
2013年，欧盟也曾对印尼输欧生物柴油开征反倾销税，致使印尼生物柴油对欧出口大幅下滑。
据彭博社的报道，印尼出口的生物柴油占欧盟市场的3.3%。欧盟是印尼的第3大贸易伙伴，而印尼仅排在欧盟贸易伙伴的第31位。
另外，马来西亚总理马哈蒂尔8月19日在彭博网站发表评论，指责欧盟声称对棕榈油的限制是出于环境原因，其真实目的是保护某些欧盟国家的农业。
他呼吁英国在“脱欧”后放弃欧盟对棕榈油的态度，并表示希望避免与欧洲发生“贸易战”。
本月8日至9日，印尼总统佐科访问马来西亚，佐科和马哈蒂尔同意一起应对欧盟对棕榈油的“歧视政策”。
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