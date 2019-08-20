香港特首称将马上展开工作建立与民间对话平台 冀化解分歧和矛盾

香港特区行政长官林郑月娥周二表示，刚过去的周日举行的大型公众集会大致和平进行，希望这是社会回复平静，远离暴力的开始。她并表示，会马上展开工作构建一个与民间的对话沟通平台，目标化解分歧和矛盾，冀能为香港寻找出路。
林郑月娥出席行政会议前会见记者作以上表示。
她指出，拟构建的对话平台是开放，直接，及与各阶层不同政治立场、不同背景人士进行，她本人及各司局长均愿意到社区直接与市民对话及沟通，惟首先会接触一些民间的“有心人”，即曾提出以不同形式及运作平台进行沟通的人士，聆听他们的意见，目标希望努力化解现时社会上的分歧和矛盾，透过对话互相谅解，一齐走出香港今日的困局。
由《逃犯条例》修订引发的这场社会风波，自6月初起延续至今，尽管政府已一再重申条例草案“已死”，但仍未能说服社会部分人士，过去多个周末更不时出现因示威事件而引发严重的警民冲突。而7月21日在西铁元朗站发生无差别袭击市民的事件导致多人受伤，警方在接报后39分钟才到现场，亦引起不少市民的不满，社会气氛持续绷紧。（路透社）
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