入境新加坡，你可以无限量购买免税酒！
新加坡樟宜机场免税店是不少人的最爱，尤其是各种烟酒，因为品种丰富、而且价格便宜，但你也不能随心所欲购物，因为购买的数量有限制。不过，最近樟宜机场免税店（DFS）宣布，所有入境旅客都可以无限量购买特定种类的免税酒。
原本，新加坡海关的规定是这样的：
入境旅客购买免税酒精类饮料的上限为：
1升烈酒+1升红酒+1升啤酒，或者2升红酒+1升啤酒，或者1升红酒+2升啤酒。
而且如果旅客是从马来西亚入境、且离开新加坡不足48小时，或抵达樟宜机场时携带的酒精类饮料已经达到上限，则无法在机场免税店再购买任何免税酒类。
但从上个月开始，这些限制统统取消，想买多少就买多少，而且如果一次性购买超过300新元，还会有免费送货业务。如果最近你想到新加坡过圣诞、新年或者春节，完全可以在樟宜机场买足自己所需的酒，不需要支付额外的税费。
另外，如果一次性消费满150新元，还有机会赢取两张前往巴淡岛的船票。
目前，还不清楚DFS为什么突然推出了这种优惠，也不清楚“无限量免税酒”政策会持续多久。不过，新加坡其他的酒类专卖店已经开始感到压力了。
网上酒类专卖店Liquor Bar的老板Rajesh Ram Singh表示，无限量免税酒肯定很多顾客都会去买，而且还可以托其他人帮忙带，反正店家免费送货。
不过对于消费者来说，能买到便宜、品质不打折的才最重要。
目前，DFS可以购买的无限量免税酒包括店内最受欢迎的25种酒，品种涵盖红酒、白酒和气泡酒，产地包括法国、意大利、新西兰、澳大利亚和南非。
最受欢迎的品牌包括：贝拉维斯塔香槟气泡酒（Bellavista NV Cuvee Sparkling）、上博内城堡干红（Chateau Haut-Bonneau）、磨坊古堡干红（Chateau Du Moulin）和花思蝶麓鹊荻红葡萄酒（Frescobaldi Lucente）等。
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