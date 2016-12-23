新加坡经济不景气关"新加坡旁"什么事
根据新加坡贸工部的数据，今年第三季度，新加坡GDP增速仅为0.6%，远低于预期的1.7%。明年预期增速也不高，从之前的2.1%下调到了1.9%。新加坡国立大学商学院的两位教授Sumit Agarwal和钱文兰（音）认为，隔壁马来西亚也要对新加坡经济疲软负一定责任。
令吉下跌、消费税低，更多新加坡人去马来西亚购物
这两位教授认为，马来西亚令吉最近一路下跌，再加上马来西亚税收更低，导致经济不景气时，新加坡人更愿意前往马来西亚购物，节省开支。
由于一马丑闻和国际金融局势的影响，新元兑令吉的汇率从2012年初的1：2.4一路上扬，今年一度击破1：3.1，现在是1：3.096。
另一方面，马来西亚直到去年才开始征收消费税（GST），税率也定在了6%，比新加坡低一个百分点。
这导致马来西亚的很多商品比新加坡的同类商品价格要低两到三成，再加上新马之间交通便利，导致越来越多的新加坡人选择跨境购物。
新加坡人更愿意去马来西亚购买高价商品
为了进行对比，这两位教授研究了48000个新加坡人2010年到2012年间的开支记录。其中，一半住在新马边境附近，另一半生活在新加坡南部，远离新马边境。
根据信用卡消费记录，靠近新马边境的那一半新加坡人在可替代开支方面，比如超市购物、衣物和用餐，比另一半人要低32%。而在非可替代开支方面，比如水电费、政府收费、医疗和教育，两边差不多。
然后，他们又研究了这些人的银行开支记录、自动柜员机取钱频率和网上转账情况，两边的情况也基本相同。
所以，得到结论：新马跨境购物的影响主要体现在信用卡上。
在这段时间里，这些人中间有785个人搬家了，离新马边境的距离发生了显著变化。搬到离新马边境更近的人，信用卡可替代开支减少了44%；那些搬离新马边境的，信用卡可替代开支上升了12%。非可替代开支则几乎没有变化。
这两位教授又对其中的1200人进行了深入调查。居住在新马边境附近的人，在新加坡境内购买高价商品的支出，要比远离新马边境的低6%；而购买低价商品的开支要高3%。
也就是说，那些住在边境附近的人更愿意去马来西亚购买高价商品，比如香烟。
所以汇率和消费税导致新加坡人更愿意前往马来西亚购物。而马来西亚开征消费税的影响，还需要更多的数据进行研究。
估计令吉一时半会儿也很难升值，所以新加坡人蜂拥前往马来西亚购物的趋势还将继续。
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