中国将在杜特尔特老家造三座岛屿和一个港口
中国投资者将耗资2亿美元为菲律宾达沃市建造三个岛屿和一个新港口。
达沃市是菲律宾总统杜特尔特的家乡，该地区有些人因为水位高涨而居住在高脚屋里。
彭博社报道，中国参与达沃市海岸线的发展，是杜特尔特10月访华的直接结果。当时，他获得了价值240亿美元的投资和信贷。这也是杜特尔特为自己的中美平衡战略进行辩护时采用的一个经济实用主义的典型例子。
报道指出，居住在佛得岛（Isla Verde）的居民并不担心中交疏浚集团（CCCC Dredging Group）——其中一家帮助中国在南海岛礁上建造军事基地的公司——会威胁到菲律宾的领土主权声索。
据引述，居住在该地区的43岁Eddie Piling告诉彭博社：“我不在乎谁在海上建造这些岛屿。我在村里的一次会议上听说过中交疏浚，但是只要我们受益，我们就不会介意。”
全球风险分析评估公司维里斯科枫园（Verisk Maplecroft）亚洲分析师泰勒（Eufracia Taylor）表示，随着菲律宾与中国的经济关系更加紧密，菲律宾商业界的乐观情绪也跟着增长。这部分是因为很少有国家拥有类似的支出资本。不多，她也说，合作“只能在主权问题得到解决之前才能实现。”
据报道引述，泰勒说：“菲律宾和中国之间的关系最多是一种便利的婚姻，且是基于南海上暂时的停火。”
另外，新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所高级研究员库克（Malcolm Cook）指出，中国对该地区承诺的外国直接投资实现率比日本和美国都要低。
他说：“作为杜特尔特改变外交政策的利益，中国的投资和融资可能会增长，以为他提供表扬中国的机会。但是，我怀疑承诺的240亿美元会全额兑现。”
彭博社指出，杜特尔特正计划在接下来6年内实施一项1610亿美元的基础设施计划。此项目原本是与当地商人罗梅罗（Reggis Romero）一起合资的7.8亿美元项目，并会为三座新岛屿建设道路、桥梁、以及电力和电信路线等基础设施。
罗梅罗在接受记者采访时表示，中交疏浚集团将会为土地开垦项目投入2亿美元，一旦岛屿建成，中国投资者还会另外投资3亿美元。
该项目的工作将于明年6月开始。
据报道引述，罗梅罗也说该项目将为达沃市增加200多公顷的土地，并且将合并一个高科技港口设施与一个新中央商务区。他补充说，大约5000户的佛得岛家庭将需要搬迁到附近的公寓。
佛得岛议员Roy Liza表示，“我们支持发展”，虽然发展计划的一些方面仍不清楚，包括将在何处建设通行道路、以及将拆除多少房屋，但“村委会将确保没有人会被遗漏”。
罗梅罗说：“很高兴知道该地区的人们支持我们的项目，因为工业港口和中央商务区的整合将吸引投资者，并促进达沃市的经济增长。它也会有助于恢复与邻国，如文莱、印度尼西亚和马来西亚的贸易倡议。”
但是，彭博社也指出，中交疏浚的母公司中国交通建设股份有限公司、及其所有单位的道路工程项目曾于2009年被世界银行所禁止，原因是“诈欺行为”。中国交通在证券交易所的申报中称，世界银行的指控“没有事实或法律价值”，并且该公司符合了相关规定。
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