泰国与中国商谈建设军备生产设施
泰国国防部发言人今日透露，泰国正在与中国商谈关于在泰国建设军备生产设施的事宜，路透社报道。
路透社指出，这个消息是中国与泰国——美国在亚洲最早的盟友——之间暖化的最新迹象。
根据路透社，泰国和美国之间的关系在2014年5月军事政变后冷却。那次政变中，泰国军方表示必须停止长达几个月的动乱和街头抗议，从而导致选举政府被推翻。而美国则表示，在泰国恢复民主之后，才会与其关系正常化。
虽然管理泰国的将军已承诺在2017年举行选举，但自政变以来，泰国军政府便通过发展与中国的关系，从而试图平衡与美国的关系。
上周，泰国国防部长巴威（Prawit Wongsuwan）访问北京并与中国国防部长常万全会面。
泰国国防部发言人Kongcheep Tantravanich 告诉路透社：“国防部长告诉中方，我们有兴趣建立设施，以修复和维护目前武库中的中国军备。”
他说：“我们也将关注他们在生产小型武器、以及像无人机等其它安全相关设备方面的专业知识。”
据他说，泰国也同俄罗斯就建立类似生产设施举行了会谈，但他没有详细说明。
2014年政变后，美国冻结了对泰国的安全和防卫援助，并缩减了与泰国的年度军事演习。而随着特朗普的当选，美国的“重返亚洲”战略更加不明朗。
据路透社引述，朱拉隆功大学政治学教授蒂提南（Thitinan Pongsudhirak）说：“如果美国不能支撑其区域角色……那么该区域的国家别无选择，只能接纳北京。”
泰国国防部发言人表示，泰国与美国的军事关系预计将在泰国选举后恢复正常。
他说：“关系还不完善……一旦泰国恢复民主，我预期关系将恢复正常。”
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