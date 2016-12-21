美国驻新加坡大使：美国不会退出“亚洲再平衡”
美国驻新加坡大使科特瓦加（Kirk Wagar）昨日表示，亚洲地区是美国核心利益的一部分，因此他不认为特朗普政府会减少对亚洲的重视。
他指出，对特朗普及其新政府将如何对待亚洲的异乎寻常关注，将忽视一个关键事实：美国不仅仅是一个人。
《海峡时报》报道，科特瓦加在与新加坡记者俱乐部成员举行的告别对话中说，他并不担心会有任何政府退出再平衡、或减少对亚洲的重视。
他指出，亚洲的中产阶级人口为5.25亿，并预计会在2030年达到32亿。他认为，亚洲是美国公司落脚的地方，因为他们将亚洲公司视为“一起治疗癌症、一起去火星、 一起探讨应用程序”的合作伙伴。
科特瓦加曾担任奥巴马2008年和2012年佛罗里达州竞选活动的财务主席。
他指出，美国与新加坡及该地区的长期关系并不仅仅是政府间的关系，其中也包括企业关系。他说，在新加坡就有3700家美国企业，并预测这个数字还会上升。
据《海峡时报》引述，他说，与多数由中央政府推动发展和决定重点的国家不同，“美国是，即便有华盛顿，也存活了下来；而不是因为华盛顿才存活下来。”他补充道：“我们的国家不是单一的，我们没有独裁政权。”
此外，科特瓦加也不认为美国将转变为孤立主义。
他说：“我会认为特朗普政府将继续发挥我们在军事、外交和文化方面的作用吗？”
“是的。”
至于特朗普的推文习惯，科特瓦加说：“虽然外交关系可能有点颠簸，推特有点令人兴奋，但是国家总是大于一个人。”
他也相信，跨太平洋伙伴关系（TPP）协定并未成为一潭死水，且认为特朗普可能会被引导来支持这项12国协定。但不是以目前的形式，他补充说。
他指出：“如果新政府觉得他们需要调整一些事项，这是可能的。但最终，这是一个很好的协议。”
他说：“我只是要求人们看看我们的交流，不要管发言的人，而是将我们的国家视为是复杂和相互交流的3.3亿人。”
科特瓦加于2013年成为美国驻新加坡大使。
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