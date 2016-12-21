去印尼游玩要小心，不然可能会被游街示众！
出去旅游本是件开心的事，但你有想到过可能会被游街示众吗？昨天（20日），印尼警方证实，有两个澳大利亚人在印尼被指控偷窃，并被游街示众。
照片中可以看到，这一男一女每人脖子上套着个牌子，上面用英文写着“我是小偷，别学我（I am thieve. Don't do what I did）”。
据称，这两人是来自澳大利亚的游客，大约10天前在印尼中部旅游胜地龙目岛吉利特拉旺安（Gili Trawangan）旅游时，偷了一辆自行车。当时，酒店里的监控探头拍到了他们盗窃自行车的镜头。
当地村长Muhamad Taufik表示，酒店经理立即报警，并于次日逮捕了这两名游客。经过协商，两人同意被游街示众，然后驱逐出岛。
Taufik说，把小偷游街示众是当地风俗，今年以来已经有好几个印尼小偷被游街了。不过，这还是第一次有外国人被游街。他不清楚警方是否采取了后续行动。
被发现偷东西，不是应该交给警方处理，游街示众这种做法合适吗？有网友表示，罚款会不会更好一些，比如自行车价格10倍之类的。
也有人觉得要不要考虑在新加坡也来个游街？把那些猥琐色狼、小偷和强奸犯都挂上牌子兜一圈，让大家见识一下。
这种事应该交给法律和警方去处理，游街示众是不是有点太不靠谱了呢？
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