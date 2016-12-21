土耳其开通第一条海底公路 连接欧亚大陆
昨日，土耳其总统埃尔多安为博斯普鲁斯海峡底下的第一条道路隧道举行通行仪式。
实际上，土耳其早在2013年10月就在博斯普鲁斯海峡底下开通了世界第一条跨越欧亚大陆的海底铁路隧道——马尔马雷铁路隧道（Marmaray rail tunnel）。
位于马尔马雷铁路隧道南边约1公里的阿瓦诺斯（Avrasya）公路隧道，则是第一条让车辆通行的隧道，旨在缓解土耳其城市的交通堵塞情况。
法新社报道，这条连接欧亚大陆的海底公路隧道是土耳其最新的基础建设项目之一。
阿瓦诺斯公路隧道位于土耳其最大的城市——伊斯坦布尔，并连接着伊斯坦布尔欧洲部分的卡兹里切斯梅（Kazlicesme）和亚洲部分的哥兹塔比（Goztepe）。
法新社报道指出，该隧道需要12.5亿美元（18亿新元）的投资，其中包括9.6亿美元的贷款，并由土耳其私人建筑公司Yapi Merkezi和韩国SK集团合作建成。
这条隧道全程长达5.4公里，其中有3.4公里位于博斯普鲁斯海峡下方106米处。隧道内有两层道路，每层各有两条车道，并能将行车时间从最多的2小时缩减至15分钟。
此外，由于伊斯坦布尔位于活跃地震带上，其设计让隧道能够承受7.5级的地震。
隧道的建造采用的是专用隧道掘进机，平均每日建造进度为8米至10米。
埃尔多安在公路隧道的通行仪式上表示，截至年底的隧道通行费将为15里拉（6.20新元），而这段时间的所有收入将用于帮助7月未遂政变中的受害者家属和协助阻止政变者。
他透露，当局正计划在博斯普鲁斯海峡底下再建造一条三层隧道，并能允许汽车和火车通行。
据法新社引述，埃尔多安说他的目标是建立一个“新土耳其”，并在土耳其国父阿塔图尔克（Mustafa Kemal Ataturk）提供的基础上，于2023年建国百周年之前完成现代城市的基础设施改造。
因此，他也提出了为达达尼尔海峡建造第一座桥梁、以及在伊斯坦布尔建造一条苏伊士风格的运河等“疯狂项目”。其中也包括土耳其总理耶尔德勒姆宣布的，将于2018年2月26日开放的伊斯坦布尔新国际机场，也将是世界上最大的机场。
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