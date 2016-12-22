中国海军护航编队驶过新加坡、马六甲海峡 回顾南沙海战
护航编队舰艇通过新加坡海峡
据中国海军网报道，21日，由导弹护卫舰衡阳舰、玉林舰，远洋综合补给舰洪湖舰组成的中国海军第二十五批护航编队驶过新加坡海峡和马六甲海峡进入印度洋。
新加坡海峡与马六甲海峡为世界最繁忙的水道之一，由马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国家共管。中国海军第二十五批护航编队按照有关规定，加强航行值班。
另据《解放军报》报道，中国海军第二十五批护航编队20日航经南海，在祖国传统海疆线举行了主题为“走向大洋、挺进深蓝”向国旗宣誓仪式，宣示领土主权，激发官兵的爱国热情。
宣誓仪式上，编队政委、南沙海战一等功臣杨志亮站在导弹护卫舰衡阳舰舰艏，向官兵深情讲述了他和战友当年参加海战的情形。杨志亮的讲述，让来自北京大学的女大学生士兵、特战队员宋玺深受触动，她表示，这片海是先辈们用鲜血和生命捍卫的，绝不能在我们这一代人手中守丢了、守小了。
聆听南海涛声，官兵向祖国敬上庄严的军礼。品读着这片海的故事，护航官兵感到光荣神圣的同时，也感受到了前所未有的紧迫感。大家纷纷表示，要练好本领，担负起这一代军人的使命与责任，为维护国家安全和海洋权益作出应有的贡献。
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