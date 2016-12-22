王毅：中美关系不应受个人意志的影响
路透社报道，中国外交部长王毅表示中美关系面临新的不确定性，但只要相互尊重核心利益，双边关系便将保持稳定。
他说道：“这是不以人的意志为转移的历史大势，也是中美关系发展的正确方向。”
路透社指出，此“个人”很有可能是指向特朗普。
习近平在特朗普赢得美国大选不久之后，便向其致电道贺。但是，特朗普随后与台湾领导人蔡英文的通话，则引起了中国的不安。此外，特朗普还提议可能会改变对“一个中国”政策的立场，并威胁要对中国进口商品实施高额关税。
王毅于今日接受《人民日报》采访并谈及2016年的中国外交。
他在提到习近平和特朗普的通话时表示：“双方都表示愿推进中美关系取得更好发展，为中美关系的平稳过渡发出了积极信号。”
他说：“当然，中美关系今后会面临一些新的复杂和不确定因素。”
“但青山遮不住，毕竟东流去。中美两国只有相互尊重和照顾彼此的核心利益和重大关切，才有可能长久稳定合作，实现互利共赢。这是不以人的意志为转移的历史大势，也是中美关系发展的正确方向。”
对于2017年的中国外交展望，王毅表示将推动中美关系平稳过渡，并开辟新的合作前景，以构建更加健康稳定的大国关系框架。
他说：“展望世界，和平发展大势没有改变，但各种乱象仍将持续。”但在这其中，他认为中国将以“更为成熟、稳健的步伐”，成为乱局中的“稳定器”。
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