杜特尔特：不会利用仲裁结果对抗中国 但会在任内重提
杜特尔特说，菲律宾不会立即利用国际仲裁庭的裁决来对抗中国。
菲律宾《询问者报（Inquirer）》网报道，虽然最近一份美国智库报告指出中国在南海7座人工岛屿上部署了防空和反导系统武器，但杜特尔特表示不打算与中国开战。
他承认，菲律宾并没有能力来执行这种对抗，并提出与中国分享南海资源的可能性。
“我可以拿斯卡伯勒浅滩做什么，每天游到那里？为什么？派我的士兵去那里送死，让尸体漂浮在那里？”
他强调：“如果我把海军陆战队送到那里，他们将在一分钟内被消灭。这将是一场灾难。我们没有力量。”
相反，他说：“如果你想，好吧，让我们一起开发那里有的石油。让我们分享资源。”
但是，他也承诺会在他的任期内重提海事争端，并表示他已经转达习近平。
他说：“我总有一天会提起，但会在我的任期内。我有这个仲裁裁决，所以我必须推动它。”
报道指出，杜特尔特此次发言呼应了菲律宾外交部长亚赛（Perfecto Yasay）此前的讲话。亚赛表示，菲律宾在中国的扩张面前，几乎无能为力。
前外长罗萨里奥（Albert del Rosario）则于周一警告说，如果菲律宾没有在仲裁案上与中国进行对抗，它将陷入困难境地。
罗萨里奥于去年向海牙国际仲裁法庭提交了南海仲裁案。
他认为，本届菲律宾政府在中国将南海军事化时，却放软了身段。就此，他说：“现在，我们似乎正在放弃那些能使我们国民受益的成果。”
“我们似乎正在把国家的未来摆在我们北方邻国的手中……这个邻国正有效地贬损我们维持法治的立场，并继续和明显地违反联合国海洋法公约，这是对我们的损害。”
他因此表示，现在看来，法治是“不可能的”。
杜特尔特的缉毒行动造成了数千人被杀害。美国对外援助机构世纪挑战集团（Millennium Challenge Corp）因此暂停了为第二个反贫项目提供资金。对此，杜特尔特也警告说，会取消与美国的《访问部队协定》（Visiting Forces Agreement）。
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