中国告诫美国：不要“自己得病让别人吃药”
中国商务部发言人沈丹阳今日表示，中美经贸合作在特朗普任内不会改变，同时对可能危害双边贸易关系的行为提出警告。
沈丹阳将中美经贸关系形容为“你中有我、我中有你”。他表示：“无论美国政府如何更迭，中美两国共同利益大于分歧的格局不会改变，两国经济互补、贸易互惠的现状不会改变，两国工商界深化合作的愿望不会改变。”
接着这3个“不会改变”，沈丹阳指出中美经贸合作“合则两利、斗则俱伤”。
根据他提供的数据，今年1月至11月，中方的顺差是2300亿美元，比去年同期下降4.3%。
沈丹阳问到：“如果说中国对美国的经贸合作都是中国得好处，美国方面吃亏，那中美两国的经贸关系能发展到今天这种水平吗？”
今年前11个月中，美国对中国的投资增长15.1%，中国企业在美国非金融类直接投资也同比增长159%。
就此，沈丹阳指出：“中美经贸合作能取得今天这样的成就和规模，根本原因是中美经贸合作互利共赢的本质在发挥作用。”
特朗普在竞选期间曾威胁要对墨西哥和中国的进口商品实施高额关税，并誓言要在上任后将中国宣布为“汇率操纵国”。
除了强调合作的重要性之外，沈丹阳在谈及中美经贸关系时提出警告：“不要做‘损人不利己’的事情。”
他指出，中国历来反对“自己得病让别人吃药”的做法。
本周三，特朗普也提名了对华鹰派学者纳瓦罗（Peter Navarro）担任国家贸易委员会主任。此项提名引起了中美贸易摩擦的担忧。
《环球时报》社评便指出：“这不是中美关系的正信号。”文章认为，特朗普和纳瓦罗的“对华态度很可能会在今后的工作接触中相互强化”。
依此，文章呼吁美国遵守既有的贸易规则。文末写道：“除非他们（美国）想打世界大战，想挥舞着导弹、开着航母去世界各地抢劫，否则他们必须回到已有的国际贸易规则上来。”
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