美媒：美元升值威胁美国制造业复苏
12月27日电 据美国媒体报道，美元走强再一次成为美国制造商的一个威胁﹐一些企业的利润岌岌可危﹐美国候任总统特朗普(Donald Trump)促进工厂就业的努力也因此复杂化。
过去若干年来强劲升值的美元在特朗普赢得美国总统大选后飙升至14年来的最高水平，美国联邦储备委员会(简称美联储)本月的加息决定也为美元上涨推波助澜。
报道指出，虽说美元上涨对美国消费者和购买海外零部件的美国企业有好处，但持续性的升值却不利于依赖海外市场销售的美国制造商，因为销往海外的商品会因此变得更昂贵。
很多制造商已开始下调收入预期并想办法削减成本。3M公司和联合技术公司已放出信号：强势美元可能使2017财年更难提升销售额。
由于日圆兑美元贬值，一些代理哈雷戴维森公司摩托车和卡特彼勒公司(Caterpillar Inc., CAT)推土机及挖掘机的经销商已经做好了日本竞争对手趁机打价格战的准备。卡特彼勒称﹐日圆走软加大了竞争难度。哈雷戴维森不予置评。
当地时间2015年12月8日，美国华盛顿州伦顿，波音公司第一架737 MAX8在当地出厂。
美国第一大出口商波音上周宣布明年商用飞机部门计划进一步裁员，理由是销售机会减少且竞争激烈；2016年这家飞机生产商裁员了8%。
虽然波音没有具体提到汇率波动，但美元的持续性升值已经让波音的竞争对手空中客车集团尝到了甜头。多年来，空中客车一直在努力应对欧元升值带来的挑战。波音未就此置评。空中客车发言人表示，美元升值带来的帮助有限，因为该公司40%的飞机零部件来自美国。
几位商界领袖在接受采访时说，特朗普促进商业发展的承诺将足以抵消美元升值所带来的冲击，如果他能够下调税率并放松监管的话就更是如此。此外，汇率走势也可能发生反转。
俄亥俄州建筑设备制造商Gradall Industries Inc。总裁Mike Haberman称，还有更重要的事情要做，他对美元升值并不惊慌。该公司约20%的产品出口到海外。
对美国制造商来说，美元升值也并非百害而无一益。一些企业从海外采购零部件的成本因此降低，而且企业国内销售额的上升可能抵消出口下降的影响。
但美元升值可能会限制制造商在美国国内创造更多就业机会的能力。
未来三年，美国企业将对此逐步调整，包括提高海外工厂产能并削减国内产能，调整供应链或增加自动化技术的使用。
假使美元不进一步走高，那么未来三年，经通胀调整后的美国国内生产总值(GDP)将总计增长6.3%。Macroeconomic Advisers的模拟数据显示，如果美元进一步上涨10%，未来三年GDP总计增速将放缓1.8个百分点，增长4.5%。
强势美元带来的冲击将集中体现在美国制造领域。如果美元保持强势，美国制造业产值将下降3.6个百分点，经通胀调整后的进口将提高3.6个百分点，美国对全球其他国家和地区的实际出口将下降6.2个百分点。（中新网）
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