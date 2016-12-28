菲律宾最大规模缉毒行动：逮捕3名中国人
菲律宾在史上最大规模的缉毒行动中逮捕了10名嫌疑人，其中包括3名中国人。
美联社报道，菲律宾当局在本月的一系列缉毒行动中查获了价值大约60亿比索（1.2亿美元）、重达890公斤的冰毒。
菲律宾司法部长阿吉雷（Vitaliano Aguirre）昨日在记者会上表示，这是不仅该国本年度，而且也是历史上最大规模的缉毒行动。
据美联社报道，菲律宾当局于9月收到情报。情报指出有中国组织在马尼拉制造和分销毒品。根据该消息，菲律宾当局经过了几个月的监视，才发动突击行动。
菲律宾国家调查局（NBI）的行动中包括于星期一在首都马尼拉的圣胡安市展开的突击搜查，并搜获用于生产冰毒（或称甲基安非他命）的桶装化学品。
上周五，他们也在同个城市中抓捕了6人，并发现了价值6700万美元、重达560公斤的冰毒。被逮捕的嫌疑人中有3名中国人、3名菲律宾人。
菲律宾国家调查局官员也透露，他们最近的行动中也涉及一间由一名中国国民出租的公寓——虽然突击时他并不再现场。
杜特尔特由于其缉毒政策没有抓获多名毒枭，而是主要造成吸毒者和贩毒者的死亡，因而遭受关于人权问题的指责。但是，这些毒品缉获将会为杜特尔特带来正面帮助。
路透社指出，自杜特尔特于7月就任总统一职以来，已有6000人在缉毒行动中被杀害，其中仅有三分之一是在警方行动中身亡。
约一周前，杜特尔特曾表示：“把其中一些国民持有的毒品问题怪罪在中国及其所有国民身上是不公平的。并不是所有中国国民都与毒品有关。”
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