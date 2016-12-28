啥，不许批评党和政府，现在连电影也不许批评啦？
综合讯，今天，在推特上有个帖子写道：“不许批评党，不许批评政府，不许批评领导，推而广之……现在连电影都不许批评了？”
帖子转贴的是中国微博号“财经网”的一个消息，消息是这样的：“据了解，豆瓣、猫眼因国产片评分过低被电影局约谈 猫眼专业评分功能下线】据36氪报道，昨日豆瓣、猫眼已因评分过低被电影局约谈，猫眼69位专业影评人已经接到通知，专业影评入口将要调整。今日，打开猫眼购票App发现‘猫眼专业评分’这一功能已在首页下线。”
小编接着访问了“财经网”微博，发现了一则更正帖写道：“【更正·电影局未约谈豆瓣】消息源@36氪 修改了其报道，‘约谈了豆瓣’被删去，关于猫眼的部分不变。电影局局长张宏森亦发声表明未约谈过豆瓣。”
与此同时，互联网上疯传了一篇《人民日报批豆瓣、猫眼：恶评伤害电影产业》的文章。
这篇人民日报客户端发表的文章说：“正在全国上映的贺岁档3部国产影片《长城》《摆渡人》《铁道飞虎》，都正面临巨大的舆论风波。先是《长城》上映后，大号‘亵渎电影’践踏评论底线，发布‘张艺谋已死’进行恶意人身攻击，引发口诛笔伐；后有豆瓣为《摆渡人》恶意刷一星事件，再次掀起轩然大波。虽然这些影片确实在艺术质量上尚存缺陷，但不可忽视的是，个别大V、公众号为博眼球、圈粉丝、流量变现等目的，发布恶意的、不负责任的言论，严重破坏了中国电影的生态环境。”
消息和有关文章引起各界广泛关注和热烈讨论。
紧接着，人民日报评论部发表一篇文章，题目是：《中国电影要有容得下“一星”的肚量》，力挺影评网站。
文章写道：看电影前去豆瓣看看评分，看完电影后到猫眼写写评价，如今已成为不少网络“新世代”的观影习惯。在开放的平台上与友邻交流感受、分享观点，不仅丰富了自己的观影体验，也解决了关于电影信息不对称的问题。无数人有弹有赞，给一星也给五星，就形成了电影评价的“大数据”。偏激的、赌气的、找茬的人，肯定都会有，但样本量足够大，也能照见整体性的观感、多数人的态度了。
文章说：也应该看到，开放的舆论场中，对电影的评价，确实有失序现象存在。在打分平台上，刷好评、刷恶评者，都有之；在自媒体中，也不乏博取眼球的恶意差评，甚至有“人身攻击”。有开放的市场和开放的舆论，就必然有各种意外情况带来的压力。对于这样的情况，需要合理引导、妥善解决。“洗澡水脏了，不能把盆里的孩子也倒掉”，这应该是共识。不过，话说回来，电影作品真的会被“一星”毁掉吗？电影生态真会被“差评”影响吗？却也是未必。
文章说：而换个角度看，多少靠“小鲜肉”、靠“五毛钱特效”、靠“炒作绯闻”博眼球的电影，即便买了一万个“五星好评”，最终也不过是沦为笑柄。与其跟网友较劲，真不如好好反思一下自己的态度，或者水平。
文章指出：承认观众有“用脚投票”的权利，也就要承认观众有“打星评级”的权利，这都是一种选择。正如很多人看到的，在一些网友、观众为电影评分的平台上，也有刷差评、或者刷好评的营销行为存在，但只要平台够大、够开放，就能容得下、乃至沉淀得下这些杂质。当然，平台也应该更好地完善评分机制，让不管是“一星差评”还是“五星好评”，让不管是“点映阶段”还是“公映阶段”，评星都能是网友意愿的真实反映，让网络平台的打分，成为“历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”时重要的参考。
对于人民日报两篇观点相左的文章同时在网上流传，网民大呼雾洒洒，人民日报内部也有两种观点的纠缠啊。
据称，针对网民有关“哪篇代表人民日报观点”，人民日报编辑在社交媒体回应称：以此（肚量）为准。
这意味着，电影还是可以批评的！党和政府也没说不可以批评！
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