新加坡老伯被控两次猥亵男童，剧情竟被反转！
色狼大家都听说过，下面这位如此猥琐的还真少见。昨天（27日），一位66岁的新加坡老伯因为猥亵12岁男童，被控上庭。不过，这位老伯坚持自己无罪，所有针对他的指控都是诬陷。
这起男童猥亵案的“罗生门”到底是怎么回事呢？
被告陈国盛（音）是一名从业超过40年的游泳教练，案发前每周日，他都在新加坡东北部的一个泳池教游泳。
根据控方的说法，2015年2月8日下午5点左右，他在泳池男厕的一个隔间内，两次对一名12岁男童实施了猥亵。在3月1日，男童的母亲向泳池救生员Philip Ee反映了此事，要求他对陈国盛采取行动。Philip觉得事态严重，于是就报了警。
警方赶到泳池，向Philip和男童的母亲了解情况，然后走向当时正坐在泳池边的陈国盛。陈国盛看起来很平静，不知道发生了什么，也拒绝承认自己做了任何错事。警察随后带走了陈国盛，继续调查。
在警局里，陈国盛提供了事件的另一个版本。他说，当天下午，他正在冲凉，突然听到隔壁的隔间传来奇怪的声响。他从隔间的缝隙中看过去，发现是他之前的一个学生正在手淫。
而当他穿衣服时，那个男孩走进他的隔间，建议两人互相给对方手淫。陈国盛一开始是拒绝的，不过最后还是做了。完事后，他告诫这个男孩，手淫对健康不好，更别说在公众场合做这种事了。
昨天的庭审上，一共有5名证人包括4名警察和救生员Philip Ee。
陈国盛自行辩护，没有代表律师。在盘问Philip Ee时，陈国盛情绪很激动。
他认为这件事情是他、男童和男童母亲之间的私事。如果男童母亲觉得他做错了，应该自己报警。
陈国盛表示，包括Philip在内的泳池职员都嫉妒他，虚构了整个故事，“Philip能指证我是在哪个隔间做出这些事情的吗？”陈国盛说。
这个案子将于明年继续审理，男童和男童母亲也将出庭作证，到底谁在说谎，有没有发生猥亵，相信到时就能真相大白。（图为示意图）
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