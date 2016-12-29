新加坡无人机有"交通规则"了
无人机是现在最火的技术之一。眼看飞在天上的无人机越来越多，如何规范这些无人机成了头疼的问题，最近，新加坡南洋理工大学开始研究无人机管理系统，让无人机在空中能够各行其道，保证安全。
这个研究项目由南大和新加坡民航局（CAAS）联合设立的空中交通管理研究院（Air Traffic Management Research Institute）主持，将用四年时间研究如何更好的管制无人机，同时充分地利用新加坡的天空。
南大的研究者首先参考陆地交通系统，考虑将天空划分成一条条“车道”，并且制定相应的交通规则，保证无人机相互之间留有足够的安全距离。
另外，也需要为无人机设立专用的起飞降落点，“车道”也最好从大楼顶上过，从而避开地面交通，降低安全风险。
考虑到大部分无人机都是旋翼机，可以悬停在半空，这个项目的负责人、南大机械与航空工程系教授Low Kin Huat说，还可以设立虚拟的交通灯，控制各条“车道”的通行。这也是为了更安全有效地对无人机进行管制。
无人机飞行路线上也可以安装信号监测设备，告诉用户哪些地方无人机信号好，可以正常操纵；哪些地方信号差，需要避开，或者让无人机自主飞行。
对于一些无人机禁止进入的区域，比如樟宜机场、变电站或者其他设施，也可以针对无人机设立虚拟“路障”，从软件上着手，让无人机无法进入。
此外，为了避免“碰擦”等交通事故，也可以为无人机安装类似现在客机的防撞系统，让无人机能够自主避开附近的其他无人机。
除了参考陆地交通系统，对于无人机还有另外一种管制方法，就是参考机场的塔台。可以在新加坡各处建立无人机监视控制站，实时监控空中无人机的数量、方位、速度、高度和航向，防止它们发生碰撞或者飞入“禁区”。
相信如果今后有了这套管理系统，大家就可以尽情玩无人机，没有什么后顾之忧了。
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