东北爷爷在台湾 网上秀恩爱、找老乡，感动无数人
台湾有一对爱秀恩爱的老夫妻爆红网络。
他们就是爱拌嘴的94岁的爷爷夏伟和80岁的奶奶陈翠娥。
夏爷爷的孙女夏德萱在Instagram通过视频、图像记录他们的生活点滴，如今已经吸引了65万粉丝。
实际上，高龄的夏爷爷患上了阿兹海默氏症，也就是“老年痴呆症”，经常会突然就忘记一切。但是，他总对爱妻念念不忘。
夏德萱：“他就是一个看起来很年长的大孩子。他的表达很直接，不经思考。不能用大人的思维去套用在失智患者的身上。他们比孩子更需要耐心和爱来守护。因为他们只会更差不会更好。”
夏德萱一开始只是为了记录爷爷奶奶的生活、传播正能量。但是！故事并没有就此结束……
一名网友在微博上分享夏德萱的视频，也引起了微博用户的关注。
其中一位名叫@夏本铁 的微博用户留言问……
分享视频的网友便将此留言转达给夏德萱
原来！夏爷爷的黑龙江人，以前参军到台湾，以为家人已经在当年的战乱中身亡，所以一直没有回东北看看。但是，夏爷爷的哥哥原来在战乱中幸存下来，并在黑龙江生活多年。而夏爷爷则改名为夏伟，在台湾结识陈翠娥，并开始了这里的生活。
对老家念念不忘的夏爷爷，与爱妻翠娥和孙女夏德萱兴奋地戴起东北棉帽子。夏德萱更是马上与夏本铁进行联系。
虽然，夏本铁回复说自己的爷爷已经不在了，而夏伟爷爷也因为身体关系可能无法亲自回乡探望，但是，夏德萱说会替爷爷回东北走一趟。
她写道：“一切都在联系中，但我已经准备好了！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost
他们就是爱拌嘴的94岁的爷爷夏伟和80岁的奶奶陈翠娥。
夏爷爷的孙女夏德萱在Instagram通过视频、图像记录他们的生活点滴，如今已经吸引了65万粉丝。
实际上，高龄的夏爷爷患上了阿兹海默氏症，也就是“老年痴呆症”，经常会突然就忘记一切。但是，他总对爱妻念念不忘。
夏德萱：“他就是一个看起来很年长的大孩子。他的表达很直接，不经思考。不能用大人的思维去套用在失智患者的身上。他们比孩子更需要耐心和爱来守护。因为他们只会更差不会更好。”
夏德萱一开始只是为了记录爷爷奶奶的生活、传播正能量。但是！故事并没有就此结束……
一名网友在微博上分享夏德萱的视频，也引起了微博用户的关注。
其中一位名叫@夏本铁 的微博用户留言问……
分享视频的网友便将此留言转达给夏德萱
原来！夏爷爷的黑龙江人，以前参军到台湾，以为家人已经在当年的战乱中身亡，所以一直没有回东北看看。但是，夏爷爷的哥哥原来在战乱中幸存下来，并在黑龙江生活多年。而夏爷爷则改名为夏伟，在台湾结识陈翠娥，并开始了这里的生活。
对老家念念不忘的夏爷爷，与爱妻翠娥和孙女夏德萱兴奋地戴起东北棉帽子。夏德萱更是马上与夏本铁进行联系。
虽然，夏本铁回复说自己的爷爷已经不在了，而夏伟爷爷也因为身体关系可能无法亲自回乡探望，但是，夏德萱说会替爷爷回东北走一趟。
她写道：“一切都在联系中，但我已经准备好了！”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost