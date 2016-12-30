2017年石油市场“未知数不小”
【法国《世界报12月29日报道》】题：2017年石油市场的不确定因素。在石油经历了三年回调和2016年初的灾难性暴跌之后，产油国的领导们宁愿相信最苦的日子已经熬过去了。本月初，原油价格开始企稳：27日伦敦交易所闭市时，北海布伦特原油价格达到了每桶56.09美元。今年1月中旬，其价格曾暴跌至不到28美元，创下了2003年以来的新低。
当初，由于俄罗斯和海湾国家（以沙特为首）的“开闸”政策，原油产量过剩变得难以控制。直至看到原油价格暴跌，各大产油国才开始恐慌，包括那些已很难支撑政府预算的最富裕国家。
石油输出国组织（欧佩克）进行了近一年的内部磋商。之后又与非欧佩克产油大国进行协商，产油国才于本月达成了2017年上半年将原油日产量（在9600万桶基础上）减少约180万桶的协议。欧佩克成员国减少120万桶，非欧佩克产油国减少55.8万桶。
尽管沙特逊尼派和伊朗什叶派为争夺中东控制权关系依旧十分紧张，但利雅得和德黑兰终于达成一致，再次证明了如果重大经济利益出现问题时，欧佩克有能力克服政治分歧。欧佩克得以重返石油博弈的舞台中心，即便美国石油企业仍拥有真正的左右市场的能力。
然而，石油行业的“预言家”都很谨慎，无论他们是来自大企业还是大型银行机构。
仍存在许多未知数。石油价格可能会受到强势美元的压制。持有其他币种的原油采购者会因强势美元而利益受损。近些年累积起来的庞大原油库存也有待消化，目前全球库存已达到了31亿桶（美国占20%）这一历史最高水平。
有些欧佩克成员国被排除在石油减产的努力之外，如利比亚。在重新打开输油管道和启动出口之后，利比亚的原油生产比预计的恢复更快。本月27日，两年来首次有邮轮在利比亚港口装上了原油。从2017年初开始，利比亚原油日产量将达到100万桶。这会将欧佩克其他成员国减产的努力抹平一大部分。
另外，尽管创建了监督维也纳减产协议的委员会，但各大产油国可能不会全部兑现减产180万桶的承诺。
最大的未知数是美国。特朗普入住白宫带来了对美国石油十分有利的市场环境。这位当选总统任命的能源领域的高官，都支持放松对石油产业的限制而反对奥巴马的环保政策。
真正左右市场走向的仍是油价。随着油价回升，近半年来，许多钻井平台不断增加产量，其产能已恢复到今年1月的水平。在德克萨斯州西部地区，很多企业开始买入页岩油的勘探许可证。这预示着产能会重新扩大。
所有这些不确定因素都令石油业内人士保持谨慎，这一点从对2017年原油平均价格的预测中就能看出来。
摩根大通银行预计，明年美国西德克萨斯中间基原油价格为每桶56.25美元。道达尔集团首席执行官帕特里克·普压纳认为市场会继续“震荡”。 德勤会计师事务所的资深分析师约翰·英格兰认为，在经历了“作出困难决策之年”的2016年后，2017年将是“缓缓回归”正常的一年。他指出：“即便欧佩克减产可能会加速原油去库存，但供给和需求将逐渐回归长期均衡状态。”
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