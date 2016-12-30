美国股市的特朗普行情能跨年吗？
【美国《华盛顿邮报》网站12月28日报道】题：股市大选后飙升能否延续新的一年？
部分得益于23天将就职的新总统乐观情绪所带来的大选后飙涨，美国股市四大指数都在准备以创纪录的点位结束2016年。
在特朗普当选总统后，投资者已把美国蓝筹股的主要指数道琼斯工业平均指数提升了近10%，标准普尔500股票指数在大选后涨了6%，以技术股为主的纳斯达克综合指数和以小盘股为主的罗素2000平均指数也实现了同样升幅。
华尔街的“野兽精神”已经被一种信念所释放，这种信念认为特朗普和共和国掌握的国会将实施利商的三大政策：降低企业和个人所得税、大举进行基础设施投资以及减少监管措施——尤其在金融服务部门。
马里兰大学金融教授戴·维卡斯说：“我看好后市。由于当选统计正在计划实施对企业和个人进行减税的财政刺激措施，市场在2017年会有出色表现，计划中的减少监督将是另一个对许多产业有积极影响的举措。我大致估计股市在目前的水平上还会上涨10%。”
《华尔街日报》的“财富节拍”专栏特别指出，由于油价、经济增长和稳定的利润率，预计2017年企业营收将会出现中等偏上的个位数增长。
在次级住房抵押证券投资上大赚的投资者史蒂文·艾斯曼说，他对整个股市“非常看好”，并预言将有一个“投资金融股的黄金时代”。
经济基本面和一些积极的迹象将成为支撑股市上涨的理由。
受到世界密切关注的企业大型研究会消费者信心指数处在15年以来的最高水平。而据美国金融数据软件公司的研究，分析师们预计， 标准普尔500指数的成分股企业在新的一年将有十分微小的利润增幅。
不过预测仅仅是预测，股市可能会因为通胀的突升、自然灾害、战争等不确定因素而功亏一篑。而一些专家称目前的股市过高并预言2017年股市将走弱。
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