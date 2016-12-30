看到老人的这六种步态 就知道老人是否病了
上了年纪后，老人腿脚会变得不利索。有数据表明，除了衰老带来的影响，16％以上的老人步态不稳是因疾病导致的运动能力下降。因此，作为家人，要留心观察老人步态，以便及时发现隐藏的病情，尤其要注意以下几种典型的异常步态。
划圈步态：行走时病侧上肢屈曲，手臂摆动消失，大腿及小腿伸直，脚向外甩呈划圆弧状。该步态可能是脑血栓、脑出血等脑血管意外后遗症导致的。
醉酒步态：抬脚缓慢，落地时有力，步态不稳，东倒西歪，不能走直线。该步态常见于小脑疾病患者，如肿瘤、炎症等疾病，或酒精、巴比妥类镇静药物中毒。
慌张步态：起步慢，抬腿低，后渐快，越走越快，难以止步，身体前倾，手足抖动，显得慌里慌张。该步态多见于患震颤性麻痹的老年人。
鸭行步态：走路时挺腰鼓肚，臀部左右摇摆如同鸭步，行走不稳常摔跤，下蹲、起立、登楼时吃力。该步态可能是进行性肌营养不良、佝偻病等导致的。
跨越步态：行走时髋关节、膝关节抬得过高，患腿高抬，而患足下垂，怕脚尖碰到地面。这可能是坐骨神经麻痹、腓总神经麻痹、多发性神经炎等，导致老人小腿伸肌瘫痪，足不能背伸而呈下垂状态。
跛行步态：患肢缩短，双髋僵直，腿部外展或内旋活动受限，行走较慢。该步态常见于股骨头无菌性坏死者。
需要提醒的是，老人异常步态的成因比较复杂，如果发现问题要及时就医，根据具体情况分析。此外，如果老人的鞋子太紧，每走一步，脚就会感到痛，也会影响步态。老人在挑选鞋子时，至少要保证脚趾前能留出1厘米；多数老人双脚尺寸不同，因此双脚都要试穿；蹲下时鞋子容易不合脚，因此试穿时还要蹲下，将脚尖或脚跟往前或后踮起，看看鞋子是否能完全包裹脚部。（生命时报）
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