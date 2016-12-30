美媒：中国科技巨头需开辟新市场
【美国《华尔街日报》12月28日报道】回顾2016年取得的成绩，中国科技巨头可以自豪满满，它们达到了重要的里程碑。2017年为了寻求增长，它们或许不得不把目光放远，包括放眼海外市场。
2016年，腾讯和阿里巴巴的市值暴涨，达到了中国最大国有企业中国工商银行和中国石油天然气股份有限公司的市值水平。在全球上市科技公司市值排名中位居第五名和第六名，仅次于苹果公司、“字母表”公司、微软和脸书网站。
中国科技公司崛起的另一个标志是：打车服务公司滴滴出行科技有限公司在中国国内市场胜出，并收购了美国优步科技公司的中国业务，国内许多人称这一结果证明了中国科技行业赶上了硅谷。
然而持续的成功促使中国的科技企业打入陌生的领地。经过几年的高速扩张和为适应中国市场拼命微调硅谷技术和企业模式，中国科技企业正到处寻找新客户，不知道下一个重点是什么。
腾讯公司研发部门在互联网趋势报告中写道，中国乃至全球科技产业将进入一个过渡期，“没有明确的先行者指引我们，也没有遵循的路标和方向”，“一切都充满了未知的可能性，同时也遍布陷阱”。
这种不确定性背后的原因是移动互联网用户增长放缓。中国14亿人口中有半数会上网，手机网民占92%，中国市场看起来已经饱和。科技公司为了寻求增长，就不能只盯着中国的大城市，它将不得不把目光放到更远的地方：中国农村地区和海外市场。
腾讯和阿里巴巴在海外的知名度和影响力有限，海外扩张是这两家公司的首要任务。在过去几年里，腾讯和阿里巴巴将触角延伸到了印度和东南亚地区，对该地区的电子商务、社交通信和移动支付公司进行投资。一些行业观察家说，这两家公司会采取更大胆的行动，努力从这些市场获益。
同时，这些公司希望，随着农村地区网民的增加，更多人会使用它们的服务。农村地区有很大潜力。中国国产手机OPPO和vivo在包括小村镇在内的农村地区建立了广泛的销售渠道，在这些地区，许多人正在购买自己的第一步智能手机。
中国国内仍有开发潜力的另一个市场是针对企业的软件开发和信息技术服务行业。过去，中国科技企业发现面向消费者而不是公司更容易赚钱，因为公司更依赖人数充足的技术工人而非科技。投资商们认为，随着劳动力成本的进一步提高，这种情况在未来几年会改变，对技术驱动的企业解决方案的需求会增加。
腾讯一边等待着其他机会出现，一边在努力争取中国科技公司普遍忽视的一个客户群，那就是老年客户群。
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