中国钱太多，今年对外投资增55.3%，增速为去年3倍多
中国2016年前11个月的对外直接投资规模达到1617亿美元，同比增长55.3%，增速是去年的3倍多。
21世纪经济报道指出，全国商务工作会议于昨日公布上述数据。
根据该数据，中国对外投资流量保持全球第二，仅次于美国。但是，中国的投资存量相较于美国、日本、以及欧洲国家却依然有不小的差距，排名全球第八。
地方企业的对外直接投资额达1418.4亿美元，占对外直接投资总额的87.7%。上海、广东和北京是对外投资最多的城市。
报道指出，其中的对外投资包括民营企业对欧美发达国家的加工制造、技术研发、资源开发等领域的投资并购。
据报道引述，商务部部长高虎城在工作报告中指出，中国这两年的对外投资增长，是受到“企业实力和走出去经验不断提高”的影响。他指出，中国此前以商品输出为主，而如今则进入到了商品和资本输出并重的阶段。
实际上，自“一带一路”推出之后，中国企业在沿线国家的投资不断增加。21世纪经济报道指出，中国在今年首11个月对“一带一路”沿线国家的直接投资达134亿美元，占对外投资总额的8.3%。
中国与沿线国家新签署的对外承包工程合同则达1004亿美元，同比增长40.1%。其中主要是电力工程、房屋建筑、交通运输、石油化工、通讯工程等建设工程项目。
此外，通讯产业的对外投资同比增长249.9%，制造业的对外投资则同比增长151.9%。
另一方面，商务部国际贸易经济合作研究院副院长李钢表示，中国于2016年吸收外资和对外投资的比率达到了1∶1.4。
此前，高虎城指出，中国今年吸收外资约7850亿元人民币（约1128亿美元），连续25年居发展中国家首位。
据新华社报道，高虎城表示中国今后吸引外资的重点将是高端制造业和现代服务业。
加强对外投资的监督：平衡便利化与风险
在对外投资方面，高虎城则表示将不断完善对外投资及境外并购管理的制度建设和能力建设。
商务部对外投资和经济合作司司长周柳军表示，房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域近期出现一些非理性对外投资的倾向，而商务部将对其进行密切关注。
据新华社引述周柳军的话，商务部接下来将推动真实性审核、出台《境外投资条例》、以及加强境外投资事中和事后监管。
随着对外投资增加，周柳军指出2017年的对外投资合作工作将在对外投资便利化以及防范风险之间进行平衡。
他说：“我们支持国内有能力、有条件的企业开展真实合规的对外投资活动，让‘好孩子’在‘走出去’的过程中走得更稳更好，更健康地成长。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost