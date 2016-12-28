中国新加坡第三个政府间合作项目启动一周年 激发中国内陆发展潜能
重庆西部物流园近日开始实施新建物流仓储设施的计划，这得益于其通过中新（重庆）战略性互联互通示范项目，在新加坡发行的５亿美元狮城债。
该园区董事长罗书权说：“以前企业到境外发债，必须在境外有一个主体，资金回流时还需在国内另设立一个主体，手续非常繁琐。如今，企业可直接到新加坡开展信用发债，资金可直接回流到企业，时间成本从１年降至３个月，利率也低于国内融资和传统海外发债。”
中新（重庆）战略性互联互通示范项目是继苏州工业园和天津生态城之后，中国和新加坡两国政府间的第三个合作项目，以金融、交通物流、航空和信息通信为重点合作领域，旨在破除双方资金、物流、信息互联互通的障碍。
该项目正式启动一年来，已围绕四大合作领域出台４７项创新政策，如开展跨境人民币创新业务试点，合作探索国际多式联运，重庆机场已向新加坡开放“第五航权”等，并创造了中国内陆地区的多项“第一”：首次实现内陆联通欧亚的铁、空、公、水多式联运；首次建成内陆与新加坡多样化的资金融通渠道……
中新重庆项目管理局局长韩宝昌说，该项目的战略考量不只在于促进重庆的发展，而在于增强辐射力，增强体制机制的可复制性。“双方将合力打造一张以重庆为运营中心的‘互联互通’网络，双方的合作可以在重庆，也可以在中西部任何地方。”
中新重庆项目推出的一系列创新政策，以及合作模式、理念的创新，根本目标是降低制约中国内陆地区发展的物流成本和融资成本，而这正在逐渐成为现实。
中国内陆地区物流成本占ＧＤＰ比重高达１６％，而新加坡等发达国家只有４％左右，要降低物流成本，必须发展多式联运。
如今，在“渝新欧”大通道的起点重庆团结村，有一张特殊的地图：“渝新欧”横贯亚欧大陆，将重庆和欧洲交通枢纽德国杜伊斯堡连接起来，并以重庆为圆心画了一个圈，将新加坡、香港、东京、首尔等亚洲主要城市覆盖其中。
这是重庆依托中新合作项目，为“渝新欧”设定的新目标——升级为“亚新欧”，即依托“渝新欧”实现欧洲与亚洲的铁路、空运、公路、水运的多式联运。
上个月，一批高端消费品搭乘“渝新欧”班列从德国杜伊斯堡出发，１２天后抵达重庆，从保税区直接通过５小时空运抵达新加坡。这是首批采用统一货单和载具的铁空联运货物，其运输时间比空运增加１２天，成本为空运的五分之一。
重庆市经信委副主任、物流办主任杨丽琼表示，欧洲的货物未来可从“渝新欧”运到重庆，再通过空运中转到距离重庆四小时航空半径的亚洲城市，形成以重庆为圆心的“四小时航空经济圈”，物流成本将大幅降低。
重庆联通欧亚的“铁公联运”也已实现。货物从重庆出发，通过公路运输，经广西凭祥口岸抵达越南河内，运输时间比海运缩短２０多天，成本为空运的五分之一。未来，双方还将打造两条快捷通道：中线通道（重庆－云南磨憨－新加坡）和西线通道（重庆－云南瑞丽－缅甸仰光）。
与此同时，双方多样化的跨境投融资渠道已逐步建成。企业在新加坡发债或贷款已达３２．２亿美元；双方还合作成立了辐射“一带一路”的股权投资基金；中信银行国际运营中心已落户重庆，将带来每年数千亿元的结算量。此外，双方还在构建中小企业金融服务网络，为中小微企业提供更多样化的产品和服务。
数据显示，已落地融资项目平均融资成本较今年重庆市１至３年期贷款平均利率低０．６个百分点，已为企业节约成本约１．３亿元。未来，随着创新政策的持续推进，融资成本将继续下降。
新加坡南洋理工大学教授陈光炎形象地比喻说：“重庆和新加坡就像两个功率强大的电灯泡，通过互联互通的电流串联起来，发出更加灿烂的光芒，照亮周边广阔的区域，正在帮助激活中国内陆地区的发展潜能。”（新华社记者赵宇飞 陈舒）
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