新加坡外长：林桂水库今年可能干枯
新加坡外交部长维文表示，如果今年是干旱年，柔佛州的林桂水库可能会面临供水耗尽的“重大风险”。
维文于昨日国会上回答议员谢健平的询问时表示，截至今年1月1日，林桂水库的水位是27%。
他补充道，如果水位将至0%，这将对新加坡和马来西亚都造成“严重问题”。
根据两国的1962年水供协议，新加坡水务局每天可以从柔佛河抽取2.5亿加仑的水。作为回报，柔佛可以向新加坡购买处理过的水，购买水量等于新加坡所提取的2%。
新加坡从林桂水库抽取的水量，占新加坡每日淡水用量的约60%。
维文表示，出于好意，新加坡一直为马来西亚提供超过协议中所要求的水量——即便是在干旱季节。
他补充道，事实上，新加坡长久以来每天都会向柔佛提供1600万加仑的淡水，并根据个别的要求增加500万至600万加仑的淡水。
亚洲新闻台网报道，尽管去年8月已在柔佛河上流建设了河坝，以阻止盐水入侵，但是其水量还是不足以供应新加坡水务局、以及柔佛的Semangar和Loji Air滤水站。
因此，新加坡水务局为维持其抽水率，从林桂水库抽取了更多的水。报道指出，这使水库的水位从2015年的84%，下降到了2016年初的49%，并在去年10月将至20%的新低。
维文表示，如果林桂水库完全枯竭，新加坡水务局将会更常无法每天抽取2.5亿加仑的应得水量。
根据维文，鉴于林桂水库对新加坡整体水供的重要性，新加坡政府正在密切关注水库的情况。而该问题也于去年12月13日的双边首脑非正式会议上，向马来西亚政府提出。
维文表示，新加坡将与马来西亚进行合作，以取得“互利的结果”。
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