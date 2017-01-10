特朗普酝酿新“亚太再平衡”战略
《华盛顿邮报》报道，特朗普可能让奥巴马的“亚太再平衡”战略成为现实。
对特朗普对外政策的公开讨论一直侧重反恐战争和美俄关系。而当选总统以来，特朗普还未提名任何一位深谙亚洲事务的人士在其政府中担任要职。这引发了美国在太平洋地区的盟友的忧虑。它们担忧的是，在未来四年白宫的工作中，该地区将占据何种位置。然而在幕后，特朗普过渡团队正在酝酿自己的“亚太再平衡”战略。
随着该战略执行团队的成形，当前逐渐形成的是一种重新关注历届共和党政府做法的方略——但更重要的是，该方略也旨在实现奥巴马政府提升美国在该地区影响力的雄心壮志。多位过渡团队成员称，特朗普政府将对中国持强硬态度、侧重支撑在该地区的同盟关系、对台湾恢复兴趣、对接触朝鲜的政策持怀疑态度并加强美国海军在太平洋的存在。
目前有多种迹象表明，亚洲其实才是一些身居要职的官员的第一要务。近来，特朗普提名的国务卿人选雷克斯·蒂勒森在与参议员们会晤时一直对中国表示关切。与会者称，蒂勒森认为有必要与中国在南海的军事化和扩张行为进行对抗，他对这一问题的态度尤为明确。
此外，据多位过渡团队消息人士称，特朗普的首席战略师斯蒂芬·班农也对亚洲战略很感兴趣。曾在太平洋舰队任职的班农和其他一些特朗普政府高级官员都认为，奥巴马总统的“亚太再平衡”战略基本上是失败的，其原因就是奥巴马政府执政期间防务开支不足，这让它所作的在亚太地区增加美国军力的承诺大打折扣。
从大使这一层面讲，特朗普任命的亚洲大使胜过其任命的其他地区的大使，其中不乏处理亚洲事务的高级专业人士。据多位过渡团队消息人士称，特朗普极有可能选择前白宫官员、著名印度问题专家阿什利·特利斯出任下一任美国驻印度大使。让处理对华事务的官员感到慰藉的是，特朗普选择了艾奥瓦州州长、共和党人特里·布兰斯塔德担任驻华大使。
此外，特朗普团队当前还忙着为国家安全机构中与亚洲事务有关的职位填补空缺。据预计，马特·波廷杰将被任命为国家安全委员会亚洲事务高级主管。虽然波廷杰近期的工作经历是在阿富汗，但他曾做过多年驻华记者并受到好评。由于国家安全委员会的工作人员规模较小，负责亚洲事务的助理国务卿和助理国防部长可能在指导特朗普亚洲政策方面发挥关键性作用。过渡团队当前还在考虑让小布什时期的高官出任上述两个职位，其中包括前助理国务卿帮办兰德尔·施赖弗和前国家安全委员会亚洲事务主管车维德。
目前有充分理由相信，特朗普政府将不得不在任期的前几个月将注意力投向亚洲。特朗普任命彼得·纳瓦罗出任国家贸易委员会主席，这表明与北京的经济冲突可能会提前。
前五角大楼对华事务官员、现在美国企业研究所任职的卜大年说：“特朗普政府必然要关注亚洲，因为局势会促使它这样做。我们别无选择。这就是当前的基本情况。”
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