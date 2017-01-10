新加坡装甲车事件：香港已不是第一次扣留类似物品
新加坡《今日报》报道，新加坡装甲车被香港海关扣留，但这已不是香港第一次扣留类似物品。
新加坡9辆陆军AV-81装甲车完成了在台湾的军事交流活动后，由美国总统轮船（APL）负责运输，经香港运回新加坡。途中于去年11月23日在香港葵涌货柜码头被扣留。
报道指出，新加坡国防部长黄永宏于昨日在国会上就此事回答议员询问时指出， 2010年也发生了类似事件。
当年9月，香港海关扣留了一辆从沙地阿拉伯经香港运往韩国釜山港的非武装K-21轻型坦克。
不到一个星期后，香港海关再次扣留一辆武装运兵车。该辆运兵车同样是从沙地阿拉伯运往釜山，并曾在沙地阿拉伯参与展览。
香港海关指出，有关货物因缺乏入境所需的正常货运文件而被扣押。
报道指出，该车辆直到2010年10月，才经由中国外交部归还给韩国。
在2006年时，香港海关也曾没收了一艘运往美国的苏联制MiG-29战机。
2000年时，香港海关也同样以缺乏过境许可为由，扣留了5辆苏联制的装甲运兵车。当时，这批装甲车从意大利的那不勒斯运往中国天津。
虽然发生过类似事件，但是黄永宏引用国际法中的“国家主权豁免权”（Sovereign Immunity）原则，并指出，是否有遵守香港海关规则是运输商美国总统轮船公司（APL）与香港相关当局之间的事，并不影响新加坡对被扣装甲车所具有的法律地位和权利
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost