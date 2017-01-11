尼加拉瓜要为台湾争取更多的国际承认
尼加拉瓜总统丹尼尔•奥尔特加（Daniel Ortega）昨日表示，将为台湾争取更多的国际承认。
据路透社引述，奥尔特加说：“我们仍然在参与这场战斗，这是一场正义的战斗，一场原则的战斗，以便让台湾的人民可以继续融入附属于联合国的国际组织。”
路透社指出，尽管尼加拉瓜正在寻求中国投资建设一条大规模运河，以便与巴拿马运河竞争，但其总统却表示会继续支持台湾。
此前，特朗普与蔡英文的通话引起了中国的不满。特朗普此举打破了多年的美国外交传统，并与美国秉持的“一个中国”原则有所冲突。
该事件引起各方猜测中国是否会向台湾的盟友施压，让它们与台湾断交。
路透社指出，自20世纪90年代中期以来，近乎有三分之一的台湾盟友已与其断交。如今与台湾有正式外交关系的，仅有21个国家，并多数是贫困的拉丁美洲和太平洋小国。
蔡英文率领商务代表团参加台湾—尼加拉瓜商会会议，并承诺加深两国之间的贸易和投资。
据尼加拉瓜的国家媒体引述，她说：“（我想要）感谢中美洲的盟国，特别是尼加拉瓜，为促使我们参与联合国而不断提供的支持。”
同样出席会议的尼加拉瓜代表巴多达诺（Alvaro Baltodano）将军表示，他没有预期蔡英文的到访会使尼加拉瓜与中国的关系复杂化。他说：“我们一直与中国和台湾都有着这种良好的关系。”
路透社指出，尼加拉瓜于2013年向中国商人王靖授予了一个50年的许可证，以建设一条价值400亿美元的运河。但是，也有人对该项目的可行性持怀疑态度。
蔡英文此次访问尼加拉瓜的原因之一，是为了参加奥尔特加第三次连任的就职典礼。其它出席者还包括了委内瑞拉、玻利维亚和萨尔瓦多的总统。
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