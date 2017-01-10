朝核问题将成为特朗普任期的定时炸弹
彭博社报道，朝鲜核武器可能将破坏特朗普连任的前景。
据曾任朝核问题六方会谈美国代表团团长的前美国高级外交官克里斯托弗·希尔称，根据可靠消息，朝鲜可能会在四年内宣布有能力用核武器打击美国，对唐纳德·特朗普连任前景来说，这可能是个定时炸弹。
希尔7日在新加坡接受采访时说，与朝鲜恢复多国谈判的可能性几乎为零。这位2004年至2005年担任驻韩大师的前负责东亚和太平洋事务的助理国务卿说，金正恩可能会继续发展武器库，而对付他的选择有限。
希尔说：“他们可能会在未来四年特朗普的第一个任期内，宣布拥有可交付使用的核武器。”
目前担任丹佛大学约瑟夫·克贝尔国际研究学院院长希尔说：“对特朗普来说，问题是2020年的大选他会遇到很多难题。他将面对不允许朝鲜拥有针对美国的核武器的选民。”
随着金正恩宣布朝鲜处于试射洲际弹道导弹的最后准备阶段，这位即将上位的美国总统在对付朝鲜政权上可能会面临比前任奥巴马更大的挑战。
这涉及、韩国、俄罗斯、中国、日本的六方会谈旨在让朝鲜放弃核武器，但平壤在2009年正式退出会谈。
希尔说：“在不久的将来恢复六方会谈的前景几乎不存在。我们不排除未来可能恢复，但我认为前景不妙。”
特朗普在竞选时曾表示，他可以与金正恩一边吃汉堡一边直接谈判。但希尔怀疑，如果美国寻求直接谈判，能否获得支持。
由于特朗普表示会对中国更加严厉，因此开展更多国际合作对付金正恩的前景逐渐渺茫。话说回来，在前领导人金正日领导下，朝鲜似乎听命于中国，但这一时期之后，北京的影响力已经逐渐减弱。中国也不愿过于卖力，因为担心这可能导致朝鲜全面崩溃。
虽然有一种高估中国对朝鲜政权影响力的趋势，但希尔说：“我认为，如果没有中国的参与，就无法通过政治解决这个问题。”但他说，特朗普在“某种程度上似乎像怪罪朝鲜一样怪罪中国”
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