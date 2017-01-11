最新数据：中国经济稳步增长 通胀风险可控
《华尔街日报》报道，2016年12月中国消费价格涨幅收窄，而生产者价格涨幅高于预期，早些时候政府的促增长政策持续推动中国经济的稳步增长。
中国国家统计局10日公布，12月居民消费价格指数（CPI）同比涨幅为2.1%，11月涨幅为2.3%。这一关键的通胀指标符合市场预期。这是四个月来CPI同比涨幅首次放缓。
12月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比上涨5.5%，11月涨幅为3.3%，延续了去年9月以来的上升势头。在那之前，PPI一直维持负增长局面超过四年时间。2016年全年PPI同比下降1.4%，CPI同比上涨2.0%。
渣打银行经济学家丁爽说，随着通胀出现上行趋势，央行放宽货币政策的空间受到限制。他补充说，预计经济在未来数月将保持稳定。
去年初，中国领导层一度为增长形势担忧，并加大政策力度刺激经济。不过领导层上个月暗示，正在转变工作重点，试图解决债务、高房价问题并抑制其他潜在投机泡沫。
经济学家称，投机行为一定程度上刺激了价格上涨，这使得政府管理经济的任务变得错综复杂。
麦格理集团在一份研究报告中称，2016年1月时市场普遍担忧的是通缩和经济硬着陆，而眼下忧虑的则是通胀和金融风险。
渣打银行预计今年中国全年通胀率为2.2%，瑞银集团和麦格理集团分别预计为2.3%和2.4%。
去年中国主要城市房价飙升带动租金上涨，大宗商品价格也居高不下，这两大因素增强了市场对未来几个月中国通胀压力将上升的预期。去年12月原材料价格同比上涨9.8%，涨幅高于11月的5.8%。
此外，预计消费价格也将在1月的中国农历新年前夕走高。今年中国农历新年从1月28日开始，这是中国人餐饮、旅游和娱乐消费的高峰。
去年12月中国食品烟酒类价格涨幅低于11月，但非食品价格加速上扬，这在一定程度上是受国内成品油价格上涨推动。
另据路透社北京1月10日报道，中国2016年12月CPI保持了温和上涨的态势，涨幅略有回落；但受大宗商品价格攀升拉动，PPI涨幅超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为5.5%。
分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计去年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势预计将较为温和，并不构成太大通胀压力。
分析人士普遍认为，通胀目前尚不会引发担忧，偏紧的货币环境会在一定程度上限制通胀上行。
摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊指出，2017年全球通胀水平有回升趋势，加上大宗商品价格可能会有反弹，市场似乎对今年中国的通胀问题又有所担心。特别是在中央经济工作会议就货币政策立场提出“中性”的表述之后，有人甚至认为未来央行有加息的可能。但他认为，央行货币政策取向转向“中性”更多的是为了防范资产价格泡沫和降低金融风险。
中国人民银行参事盛松成稍早表示，从经济指标和市场反应看，中国利率已处于上升趋势，降息已不可能。
盛松成还估计，2017年一季度PPI同比涨幅将超过4%，全年超5%的概率都有，而今年CPI涨幅可能会比去年更高一些；如果考虑美联储加息导致中美利差收窄等因素，利率趋势性下行的可能性基本没有。
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