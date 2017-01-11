可以不用补牙了？新方法让牙齿自愈
英国《每日电讯报》报道，科学家发现，阿尔茨海默症患者正在使用的一种药物可以促进牙齿再生并修复龋洞。
伦敦大学国王学院的研究人员发现，这种名为Tideglusib的药物，可以刺激牙髓中的干细胞，长出新的牙本质，即牙釉质以下的矿化物质。
在牙髓因创伤或感染而暴露的情况下，牙本质原本就具有再生能力，但只能自然生成很薄的一层，不足以填补龋坏导致的空洞。但Tideglusib药物可以抑制一种名为GSK-3的酶，这种酶会阻止牙本质持续生长。
科学家们证实，用一小块可生物降解的海绵浸透这种药物再置入龋洞，可促进牙本质生长，并在6周内修复损伤。这种海绵是用胶原蛋白制成的，因此，它们可以逐渐溶解，不会留在牙齿里。
主持这项研究的保罗·夏普教授说：“这种方法的简便性，意味着它可以成为一种以自然的方法修复大面积龋坏的理想的牙科临床产品，它既能保护牙髓，又能修复牙本质。”
他说：“此外，使用一种已在阿尔茨海默症临床试验中经过检验的药物，可以让这种治疗方式更快地进入临床。”
目前，牙医们使用人工黏合剂或填充剂来修复大面积龋坏。但这些黏合剂留在牙齿里且不能降解，这意味着牙齿的正常矿物质水平不能得到完全恢复。这些黏合剂还容易导致感染，而且不时地需要重新修补。
当填充失败或发生感染时，牙医必须取出填充物，并打磨出一块更大的区域，重新进行修补，经过多次修补后，牙齿最终可能不得不被拔除。
这种新技术可以减少对黏合剂填充的需求。
国际牙齿健康基金会首席执行官奈杰尔·卡特说：“这是一种非常有趣的新方法，它的前景光明。我们期待它进入临床应用，这无疑将成为牙病治疗的一大进步。”
他说：“填充虽然对修复大面积龋坏很有效，但它们很容易损坏，有时需要修补和更换。反复修补可能造成的问题是越补越大，最终，牙齿可能需要拔除。”
卡特说：“发明一种更自然的方法，让牙齿自我修复，不仅能从根本上解决这些问题，还让患者免于侵入式治疗。”
目前，这项试验仅在老鼠的牙齿上进行过，但已证实这种方法可以“修复整个创面”。
在对阿尔茨海默症患者的临床试验中，Tideglusib已被证实是安全的。因此，科学家说，这种治疗方法或许很快就能用于牙科实践。
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