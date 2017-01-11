环球：奥巴马改善中美关系 特朗普将制造棘手问题
美国总统奥巴马任期即将结束之际，《环球时报》撰文指出，中美关系在奥巴马任期内得到改善。
文章指出，中国分析员认为奥巴马使中美关系更加“软化”而不是“紧张”。
据引述，中国社会科学院美国研究所副研究员刘卫东说：“虽然奥巴马在过去两年对中国采取了相对强硬的立场，但是没有他的话，中国将面临一个更具挑战性的美国。”
回溯过去，奥巴马于2009年1月就职不到一年时，就访问了中国。但是，随后的中美关系却伴随着跌宕起伏。自2010年美国政府提出“重返东亚（Pivot to East Asia）”战略后，中国就经常成为美国指责的对象——从对美国的网络攻击到南海的航行自由。
但是，《环球时报》还是评价道，相较于其他对中国采取强硬姿态的前任美国总统，奥巴马的个人魅力使他在中国赢得了良好的声誉。
人民大学国际关系学院教授金灿荣表示，奥巴马的任期也见证了胡锦涛到习近平的政权交接，但是中国对美国政策变化的反应却始终保持克制。
他告诉《环球时报》说：“两国之间虽然存在战略对抗，但在奥巴马掌舵时，也有过成功对话。”
例如，两国高级官员每年都会举行中美战略与经济对话，并加强了双方在许多方面的联系。
金灿荣认为，中美关系总体来说在奥巴马政府期间并没有发生任何重大的变化。
他同时补充道，美国白宫和五角大楼之间的不协调对中美双边关系还是有一定的影响。
中国现代国际关系研究院助理研究员孙成昊则认为，跨太平洋伙伴关系（TPP）协定是奥巴马政府的一个缺陷。该协定是一项涵盖12个环太平洋国家的贸易协议，但却没有包括中国。
他说：“美国应该更加开明。如果奥巴马政府对中国采取更具战略性的政策，而不仅仅是为问题寻找解决方法，那将会更好。”
另外，美国计划在韩国部署末端高空区域防御（THAAD，或称“萨德”）系统，引起了中国和俄罗斯的巨大关切。
但是，奥巴马在修改美国气候政策、以及协调伊朗核谈判的努力上，也赢得了中国的积极反应。这些努力促成了2016年4月签署的《巴黎气候变化协议》、以及2015年7月签署的伊核协议。
为了总结奥巴马的8年任期，《环球时报》做了一项民调。调查结果显示，大部分的中国人将中美关系视为全球最重要的双边关系。
对于继任者特朗普，中国的专家则认为，他将在下周就职后，为中国创造更多棘手的问题。
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