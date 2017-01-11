美媒：腾讯微信推出小程序挑战苹果
《华尔街日报》报道，微信在iPhone发布10周年之际向苹果致敬，并在同一天发布了新的应用平台小程序，这一平台可能在未来十年挑战苹果在应用领域的地位。
微信创始人张小龙在其社交媒体账号上贴出了2007年首款iPhone发布时的照片，与此同时，微信母公司腾讯控股推出了一套针对智能机用户的网络应用，开始进入苹果和谷歌通过各自移动系统长期主导的地盘。
“腾讯传递出的信息是，他们想要在未来10年发挥主导作用，”市场研究公司Canalys分析师贾莫(Jia Mo，音译)表示。
小程序的上线，是微信不断采取措施挑战全球科技巨头的最新例证。微信此前只是一款简单的聊天应用，现在已成为了一把数字版瑞士军刀(指功能多)，允许其8.46亿用户阅读新闻，支付账单，购买电影票，甚至办理银行业务。
小程序已于昨天上线，它基于云端，所以用户不需要下载就可以使用它，也不占用手机存储空间。
苹果、谷歌尚未置评。苹果iOS和谷歌Android系统分别拥有逾10亿活跃用户。市场研究公司Kantar Worldpanel ComTech Asia的数据显示，去年第三季度，苹果iOS中国市场份额为17.1%，谷歌Android为82.6%。苹果在上周表示，去年在中国的应用销售额增长90%。
腾讯发言人表示，在小程序开发期间，公司与苹果保持着定期沟通。腾讯在小程序的描述上倍加小心，避免把它形容为应用商店。腾讯称，小程序的核心定位并不是发布应用。苹果不允许iOS App Store中存在第三方应用商店。腾讯也放弃了在该平台名称中加入“应用”的计划，转而将它称之为“程序”。
腾讯董事会主席马化腾去年9月在其微信上表示：“苹果不允许我们将它称之为‘应用号’，反过来可能也是好事”。当时，小程序开始进入beta测试。
小程序并非位于集中式的应用商店中，而是旨在让用户通过第三方寻找。例如，用户可以通过扫描二维码或者在搜索中寻找小程序。但是一旦微信用户打开一项功能，“小程序”的标签就会出现在用户的微信主屏上。
小程序与谷歌、苹果提供的服务有一定类似之处，旨在协助开发者开发不会占用设备存储空间的轻应用。谷歌在2015年推出了流媒体应用服务。苹果则在去年向第三方应用开放了iMessage服务。
易观国际分析师徐东(Dong Xu，音译)称，这些小程序适合经常使用，不太复杂的功能。“任何工具都应该帮助用户提高效率，”张小龙上月在一次演讲中称，“这就是一个工具的目标，使命。”
行业专家称，和多数传统应用相比，首批上线的小程序更加简单，特性和功能也少一些。“对于重度用户来说，应用上的体验依旧更好，所以我不认为他会威胁到应用商店的地位，”在线问答平台分答产品经理朱晓华表示。
北京科技分析师洪波(Hong Bo，音译)认为：“小程序不是一次简单的替代，开发者和用户需要花费相当长的时间来适应它。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost