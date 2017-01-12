豆腐加一物，降三高、抗衰老、延年益寿！
据报道，日本冲绳岛健康的百岁老人比例一直远远高于世界上绝大部分地区。
经过长期研究发现：原来每天早上起来喝一碗热乎乎的豆腐海带味增汤是日本人健康长寿的秘密。
每天喝三碗味增汤以上的女性，患乳腺癌的几率比每天喝一碗的减少百分之四十以上；每天喝两碗味增汤的女性得乳腺癌的几率也减少了百分之二十六；每天喝一碗味增汤的人，患胃癌的机率是不喝的三分之一。
为什么一道看似普通的汤能有这么大的功效？
海带的功效
海带性味微寒、无毒，具有软坚散结、消痰平喘、利水消肿、祛脂降压等功效。
现代医学研究证明，海带中含有许多有益于人体健康的营养成分和药用成分。食用海带可以降低血糖、血脂和胆固醇，可有效预防动脉硬化、便秘、癌症、老年性痴呆和抵抗衰老等。
所以，日本人把海带称为“长寿菜”。
1、治疗甲状腺低下
因为海带中含有大量的碘，碘是甲状腺合成的主要物质，如果人体缺少碘，就会患“粗脖子病”，即甲状腺机能减退症，所以，海带是甲状腺机能低下者的最佳食品。
2、利尿消肿
海带中还含有大量的甘露醇，而甘露醇具有利尿消肿的作用，可防治肾功能衰竭、老年性水肿、药物中毒等。
3、防治富贵病
海带中的甘露醇与碘、钾、烟酸等协同作用，对防治动脉硬化、高血压、慢性气管炎、慢性肝炎、贫血、水肿等疾病，都有较好的效果。海带中的优质蛋白质和不饱和脂肪酸，对心脏病、糖尿病、高血压有一定的防治作用。
4、减少放射性疾病
海带胶质能促使体内的放射性物质随同大便排出体外，从而减少放射性物质在人体内的积聚，也减少了放射性疾病的发生几率。常食海带可令秀发润泽乌黑。
5、抗癌防癌
近年来研究发现，海带、海藻、紫菜等海藻类食物，有抗癌、防癌的功效。其中对大肠癌、乳腺癌的防治作用已被肯定。据联合国卫生组织统计，日本妇女几乎不患乳腺癌，主要原因是食海带多。美国妇女患乳腺癌的多，主要原因是食海带少，食肉、奶多。
另据有关专家统计，长年食用海带的老年人，患病率平均低5％～8％，寿命平均提高4-8岁。
豆腐的功效
豆腐营养丰富，含有铁、钙、磷、镁等人体必需的多种微量元素，还含有糖类、植物油和丰富的优质蛋白，素有“植物肉”之美称。
大豆的蛋白质生物学价值可与鱼肉相媲美，是植物蛋白中的佼佼者。大豆蛋白属于完全蛋白质，其氨基酸组成比较好，人体所必需的氨基酸它几乎都有。
大豆可以直接烹调食用，人体对其蛋白质的消化吸收率只有65%，而制成豆腐消化率可以提升到92%~95%。
1、更年期的“保护神”
有效的预防骨质疏松、乳腺癌和前列腺的发生。
2、预防心血管疾病
豆腐健脑的同时，还能抑制胆固醇的摄入。大豆蛋白显著降低血浆胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白，不仅可以预防结肠癌，还有助于预防心脑血管疾病。
3、降低乳腺癌的几率
制作豆腐的大豆中含有大豆异黄酮，可调整乳腺对雌激素的反应，日本妇女尿中的异黄酮浓度为美国、荷兰妇女的100~1000倍，这与日本人常食大豆有关，也是日本相与欧美国家相比乳腺癌发生率较低的一个原因。此外，还可以有效的预防白血病，结肠癌，肺癌，胃癌等的发生。
4、抗血栓
制作大豆中含有的皂苷，清除体内自由基，具有显著的抗癌活性，具有抑制肿瘤细胞的生长，抑制血小板聚集，抗血栓的功效。
5、补益清热养生
豆腐为补益清热养生食品，常食之，可补中益气、清热润燥、生津止渴、清洁肠胃。更适于热性体质、口臭口渴、肠胃不清、热病后调养者食用。
现代医学证实，豆腐除有增加营养、帮助消化、增进食欲的功能外，对齿、骨骼的生长发育也颇为有益，在造血功能中可增加血液中铁的含量。
所以千万别小瞧了这道简单的海带豆腐汤，它对延年益寿有很大帮助，经常喝它，能增强抵抗力。尤其是寒冷的冬季，既能保暖又能防病。下面我们就一起来学习一下这道汤怎么做吧~
豆腐海带汤的做法
食材准备：豆腐1块，甜椒1个，海带50克
辅料：淡色酱油10克，姜2片，葱2根，肉清汤、料酒、白糖各适量
制作：
1、豆腐切小块;甜椒洗净、切片;姜洗净，切丝；葱洗净、切末;海带洗净切条。
2、把淡色酱油，冷水1/2杯放入碗中调均匀，过滤备用。
3、锅中倒入肉清汤3 杯煮开，放入豆腐、甜椒及海带，加入料酒1大匙和姜丝煮滚，再加入第二步骤中调好的料煮开，熄火拌匀，最后放入1小匙白糖，再煮开，海带豆腐汤撒上葱花，即可盛入大汤碗中端上桌。
制作小提示：
1、建议做汤最好选用嫩豆腐，口感比较滑嫩；
2、海带一定要清洗干净，否则细微的盐沙会影响口感；
3、浓缩鸡汁可以用熬制的高汤替换，更加鲜美。
温馨提示：
1、吃海带后不要马上喝茶(茶含鞣酸)，也不要立刻吃酸涩的水果(酸涩水果含植物酸)。因为海带中含有丰富的铁，以上两种食物都会阻碍体内铁的吸收!
2、患有甲亢的病人不要吃海带，因海带中碘的含量较丰富，会加重病情!
3、孕妇和乳母不要多吃海带。这是因为海带中的碘可随血液循环进入胎儿和婴儿体内，引起甲状腺功能障碍。
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