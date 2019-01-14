台北故宫向日本出借文物 引两岸民众质疑

台北故宫博物院向日本博物馆出借的系列文物即将展出，因其中一件是中国书法史上公认的 “ 天下第二行书 ” 颜真卿《祭侄文稿》，引发两岸民众质疑。





北京时间

1

月

12

日，一条指责台北故宫博物院，质疑《祭侄文稿》外借的微博引发众多网民好奇和愤慨。





上传的海报显示，

2019

年

1

月

16

日至

2

月

24

日，东京博物馆将举办

“

书圣之后

—

颜真卿及其时代书法特展

”

，展出的文物中有颜真卿的《祭侄文稿》。





据中国大陆观察者网

1

月

13

日报道，华东师范大学思勉高等人文研究院青年研究员樊波成表示，颜真卿《祭侄文稿》几乎可以说是唐代书法的最高代表，而且是富有感情的真迹，和他平时的字大不相同，同时具有文物价值、艺术价值、鉴定价值，还有精气神价值。





除此之外，粗略算来，《祭侄文稿》面世已近

1,400

年。





早在

2018

年

11

月

24

日，台北故宫在社交媒体上宣布出借颜真卿《祭侄文稿》和怀素《自叙帖》给东京国立博物馆时，就已引发台湾民众质疑

“

对日本太大方

”

，台北故宫内部还为此互相推诿。





据台湾《中时电子报》报道，台湾立委柯志恩就质疑此次国宝等级展品出借，东京博物馆的宣传物料上连故宫博物院的字样也未见，

“

如此重要的国宝外借，到底是谁决定的？

”





对此，台北故宫回应称

“

这是在三年前冯院长时期就谈定的交流展

”

，但前院长冯明珠否认称，

“

拿出合约来看看

”

，经她查实，《祭侄文稿》外借东博是前任院长林正仪

2018

年

5

月敲定的。





关于东京博物馆将出借什么展品，现任院长陈其南也表示

“

还在谈

”

，被指

“

明显标准不一

”

。





据称，这类纸本文物，极脆弱、极易损，可谓展一次伤一次，其重要性不言可喻。





微博网友

@

某个张佳玮

提出，

“

纵然是台北到东京，一路郑重无比地运输保存，然而阳光的紫外线会让纸本泛黄褪色发脆。尘埃虫卵会让纸本风化。水蒸气更是不能沾。换言之，除非这帖完全搁真空里，否则是必然会受损的。

”

（多维新闻）

Twitter

sgnypost





