全球企业若达成关键发展目标，可创12兆美元
路透社报道，一项新研究揭示，只要企业实施一些关键的发展目标，他们便能在2030年之前释放至少12兆美元的市场机会、以及创造3.8亿个就业机会。
该报告是于今日，由商业和可持续发展委员会，在达沃斯世界经济论坛上发布。
该委员会的责任是促使企业为减贫和可持续发展发挥带头作用。其成员包括来自阿里巴巴、培生集团、默克公司等跨国公司的首席执行官，也包括了学者、环保主义者、工会领袖以及慈善家等 。
该研究指出，在实现联合国可持续发展目标（SDG）——消除贫困和保护地球——方面，企业需要扮演关键角色。
据路透社引述，报告提到：“如果实现全球目标，这将为私人企业在2030年前激活至少价值12兆美元的经济收益，而且可能达到2至3倍。”报道指出，这只需在4个领域采取行动——能源、城市、农业以及健康。
报告指出，这12兆美元将包括商业储蓄和利润，并将等同于全球经济产出的10%。而90%的新工作将创造于发展中国家。
但是，报告也指出，此进展非常缓慢。这是因为企业不太倾向于长期投资，而更希望持有现金，或以回购和股息的形式返回给股东。
报告指出：“我们预计要向企业施加更大压力，才能促使他们证明自己是一个负责任的社会行为体，让它们在其供应链、工厂和办公室中创造良好、适当的工作岗位。”
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