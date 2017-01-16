IMF：中国应选择更恰当的经济指标
《南华早报》报道，国际货币基金组织（IMF）驻华代表13日在北京称，中国应放弃定量目标而采用经济预期的方法，并更多关注用“软”基础设施引导市场运行。
IMF驻华首席代表阿尔弗雷德·席普克称，中国现在正处于经济转型的“紧要关口”，为确保经济年增长率，去年一些老旧的经济拉动措施再次被启用。
IMF认为，这种模式从长远来看是不可持续的。
席普克说：“如果继续沿用这一模式，债务水平将持续升高，未来硬着陆的风险也将随之升高。”
席普克是日前出版的《中国现代化：投资软基础设施》的作者之一。他在书中敦促中国在经济增长率保持“相当不错”的6%至6.5%水平时，加快体制改革。
去年，中国经济增长率为6.7%。大部分机构预测2017年中国经济增长率约为6.5%。
席普克说：“对中国而言，现在或许是时候放弃定量目标了，转而采用主要发达国家和新兴市场所使用的经济预测法。”
他说，强调就业率或收入增长等其他指标，将让政府有更多的空间释放压力，从而不再依赖低质量的信贷融资来维持经济增长。
这些措施将使中国更有可能向市场在资源分配中起决定性作用迈进。这是2013年11月中国国家领导人在中共十八届中央委员会第三次全体会议上设定的目标。
前IMF副总裁朱民昨天在上海举行的一次论坛活动上说，如果在特朗普执政期间中美爆发贸易战，中国将在与美国的谈判中占上风。
朱民在上海金融论坛上说：“美国对华的主要出口受中国政策立场的影响较大，比如飞机和原材料；而中国对美国出口更多是由市场推动的。这让中国有更多的谈判筹码。”
美国当选总统特朗普曾在总统竞选期间扬言对从中国进口的商品征收45%的惩罚性关税。
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