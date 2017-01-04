武装分子袭击菲律宾南部监狱 158名囚犯被救走
《菲律宾星报》报道，武装分子在昨晚午夜袭击了菲律宾南部的一座监狱，与警卫展开了约1小时的枪战之后，放走了158名囚犯。
报道指出，这是菲律宾今年来最大的越狱案件之一，也是10年来的第3起。
监狱长彼得·邦加（Peter Bongat）今日表示，袭击开始时先发生了停电，接着就是对围栏内的建筑物展开猛烈的炮火袭击。
他说：“这不是越狱。 这是一个拯救某些被拘留者的计划。”
该监狱名为哥打巴托区监狱（Cotabato District Jail），位于菲律宾南部基塔巴湾市（Kidapawan）。
据法新社报道，袭击监狱的共有100多名武装分子，并被怀疑是穆斯林叛乱组织。
截至目前，有一名警卫被发现在枪战中身亡。
据法新社引述，邦加认为袭击是由一支从摩洛伊斯兰解放阵线分离出来的反叛组织所领导。也有军方情报人员告诉《菲律宾星报》，有迹象表明袭击是由邦萨摩洛伊斯兰自由战士所组织，因为被拘留在该座监狱中的季报爆炸案嫌疑人中就有3名是该组织的成员。该组织则对此进行了否认。
但是，军方和警方并不会立即确认袭击者的身份或监狱的动机，但已经开展了抓捕逃犯和袭击者的行动。
报道指出，菲律宾棉兰老南部地区几十年来一直受到穆斯林分离主义叛乱分子、以及一些犯罪团伙的困扰，其中一些犯罪团伙已宣誓效忠于伊斯兰国组织（IS）。
此前，该地区也发生过几次越狱事件。去年便有亲伊斯兰国组织的极端分子释放了23名囚犯。
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