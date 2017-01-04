马英九泄密案 检察机关春节前将提起公诉
台北地检署侦办马英九涉教唆泄密案，上月首度以被告身分传唤马英九。外传前检察总长黄世铭证词对马不利，台北地检署已完成犯罪事实认定，将在农历年前起诉马英九。北检对此表示，侦查不公开，一切依法办理。
据悉，知情人士透露，马英九与律师吴柏宏、刘纪翔及洪文浚3人讨论后，认为法院目前审理前检察总长黄世铭主动报告案情的第一阶段泄密案，应该可全身而退获判无罪，但对台北地检署侦办中的第二阶段，马英九要求黄世铭去向当时行政院长江宜桦报告的教唆泄密案，则有些担心。
马英九被控于2013年8月31日听完黄世铭报告侦查机密后，随即将内容泄密给江宜桦及罗智强。这部分因黄世铭向马报告案情，已被高院判决有罪定案，且依判决书见解，马与黄显然是泄密罪的共犯结构。
再加上黄世铭至今一再表示，他在2013年8月31日向马英九报告完关说案后，原无意向江宜桦报告，是因马指示才在同年9月4日向江报告。律师团一致认为，黄这部分的说词对马非常不利。
律师团分析，马英九恐有被起诉的危机，这将会比北院自诉案难打。
全案缘于特侦组调查立法院前院长王金平等人是否替立委柯建铭关说司法案件，案件还没侦结，时任检察总长黄世铭却在2013年8月31日、9月1日报告马英九、9月4日报告前行政院长江宜桦，再过两天开记者会揭露。黄世铭因此被法院依违反通保法，判1年3月定案。
马英九因此分别遭柯建铭及律师黄帝颖等人提告。柯建铭自诉控告马在特侦组侦办司法关说案时，泄漏黄世铭陈报的侦查机密，涉犯刑法泄密、通讯保障及监察法及个人资料保护法等罪嫌，台北地方法院下周二（10日）将再度开庭审理。
至于黄帝颖等人告发，指控马在2013年9月4日听取黄世铭报告侦查秘密后，指示黄再向时任行政院长江宜桦报告，涉嫌教唆泄密。北检清查后发现并不在柯建铭自诉范围内，才另分案由主任检察官周士榆负责侦办。
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