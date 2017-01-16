冯天薇与乒协达成新协议

《海峡时报》报道，新加坡乒乓球协会表示已与冯天薇就参加国际赛事达成协议。

去年10月份，冯天薇在与乒协的合约满期之后没有续约。此事件引发各种猜测。

乒协会长李玉云昨日告诉《海峡时报》说：“她知道参赛需要（符合什么条件），她参加了国际乒乓球联合会（ITTF）世界巡回决赛（于上个月在迪拜举行）表明，双方存在理解，而新的关系已经开始。”

“我们都想要双方得到最好的。请相信我们始终会诚实行事。”

她在昨日的全国大决赛结束之后接受《海峡时报》访问，但未透露新安排的细节。

冯天薇在昨日被问到新安排时，也同样未透露细节。

乒协此前表示，冯天薇参加国际赛事需要符合双方同意的具体“条款和条件”。

上个月，她参加了ITTF世界巡回决赛，并在16强的赛事中败给日本选手平野美宇。报道指出，这是冯天薇离开乒协之后的第一场赛事。

但是，乒协会长对于冯天薇是否将参加8月的吉隆坡东南亚运动会等团队赛事并没有予以承诺。

据报道引述，李玉云说：“我们还在试图处理此事……我们也必须保护我们自己团队的利益。我们必须找到一个平衡。”

她补充道，新加坡以及乒协的利益将是优先，但没有详细说明。

如今，于梦雨是新加坡女子团队中最有经验的球员。但是，她在进行了肩膀手术之后，还在接受康复治疗。因此，李玉云表示不会催促于梦雨归队。

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