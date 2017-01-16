中国日报：特朗普你这是在“玩火”
特朗普再次挑战两岸的“一个中国”原则，引起来中国官方媒体的愤怒回应。《中国日报》以“特朗普的台湾游戏是在玩火（Trump playing fire with his Taiwan game）”一文，回应了特朗普对该原则的挑战。
上周，特朗普在接受《华尔街日报》采访时表示，在看到北京在货币和贸易行为上有所改善之前，他不会承诺遵守“一个中国”政策。据引述，特朗普说：“一切都在谈判中，包括‘一个中国’”。
就此，《中国日报》社论表示，中国可以原谅犯了2次的错误，但警告道，如果犯了第3次，那便显示出了一定的意图。
此前，特朗普已经打破了中美两国长久以来所认可的“一个中国”原则，并与台湾总统蔡英文通电话。此后，他不仅在推特上质疑“一个中国”政策，也在福斯周日新闻（Fox News Sunday）上表明美国不会受该政策所困。
该篇社论指出，特朗普已经犯了2次同样的错误。
对于特朗普在《华尔街日报》采访时的表示，社论认为似乎是在将台湾当成谈判筹码。就此，社论指出，北京的回应一如往常，是因为不想在特朗普就职之前使中美关系恶化。
但是，社论指出，如果将特朗普及其过渡团队关于台湾的言论视为叫嚣或计算错误，那就太一厢情愿了。文章认为，特朗普政府似乎想要将“一个中国”政策作为其王牌。
文章警告道，如果特朗普真的执意如此，那么北京将不会手软，而一段时间的激烈、具有破坏性的互动将变得不可避免。
文章指出，这将需要付出一定的代价，但如果能让特朗普认识到台湾问题的敏感度和严重性，其代价将是值得的。
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