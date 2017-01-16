中国加强手机应用程序管理
《纽约时报》网报道，中国启动互联网应用商店备案工作。
报道指出，监管者要求启动互联网应用商店备案工作，这是中国政府加强对移动互联网应用程序（APP）控制的最新迹象。
中国国家互联网信息办公室13日晚在其网站上发布通知，要求各省、自治区、直辖市互联网信息办公室于1月16日起，正式启动互联网应用商店备案工作。
通知表示：“一些传播违法违规信息、侵害用户合法权益、存在安全隐患的APP频现。”通知称，互联网应用商店备案工作旨在督促应用商店落实主体责任，明确如果APP或应用商店从事非法活动，应由谁来负责。
北京已开始加大力度落实去年通过的一些规定，该规定禁止APP提供者和互联网应用商店服务提供者从事危害国家安全或扰乱社会秩序的活动，这些说法通常广泛用于政治敏感话题。
就在三周前，苹果公司将《纽约时报》中英文APP从中国区应用商店中下家。苹果公司称，中国政府告知该APP违反了国内规定，但该公司拒绝说明是什么规定。
长期以来，中国当局一直严格控制互联网，但智能手机APP制造了新的挑战。
由于使用安卓操作系统的谷歌公司应用商店在中国受阻，大量第三方应用商店取而代之。中国许多知名应用商店由大型互联网和智能手机企业控制，包括腾讯、百度、奇虎360、小米和阿里巴巴。
分析人士称，大量第三方应用商店的存在导致APP出现多种版本以及下载网站的安全标准过低。
政府对APP内容和讨论的监管也比对网站更难。在互联网上受到严格限制的内容经常可以在中国的APP中发现，尽管当局有时会取缔包含这些内容的APP。
与中国颁布的许多法规和行政命令一样，13日发布的通知不够明确，但它确实要求应用商店本身承担起一些管理APP的责任，表明监管者在采取具体步骤落实去年夏天通过的规定。
中国的法规通常内容宽泛，以便监管者在落实时可自行决断。正因为如此，13日公布的具体步骤首次表明了在实际操作中如何执行法规。
尽管这一通知对中国互联网将产生何种影响尚不清楚，但它最终可能会导致一些应用商店服务提供者不满意的APP被剔除，包括外国企业开发的APP。
政府还要花费数年时间才能控制国内所有的应用商店。执行此类通知通常是一个缓慢的过程。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost