IMF上调中国经济增长预期
美联社报道，国际货币基金组织（IMF）1月16日调高了对中国经济增长的预测，但警告说，债务增加将加剧经济大幅放缓的风险。
IMF的报告说，世界第二大经济体中国今年将增长6.5%，比去年10月该机构上一次预测的结果高出0.3个百分点。
IMF表示，这一增速是靠政府大规模支出和贷款迅速增加来支撑的，这“加剧了经济大幅放缓的风险”。
报告再次警告债务将拖累经济。自2008年全球金融危机以来，由于政府通过注入信贷支撑经济增长，中国的债务一直在激增。
在截至去年9月的三个月里，受政府开支和房地产销售火爆及银行贷款支撑，中国经济增速稳定在6.7%。私人部门预测者估计，随着监管机构加强控制以给火热的信贷和房价降温，经济增速会放缓。
中国领导人正努力扶持基于消费而不是贸易和投资的更可持续的经济增长，但为了避免经济突然放缓以及就业机会减少，政府一再向经济中注入信贷。
IMF说：“持续依赖政策刺激措施，加上信贷迅速扩张、公司债务的处置进展缓慢，尤其是国有企业预算硬约束方面进展缓慢，将加剧经济大幅放缓或破坏性调整的风险。”
IMF说，中国的官方刺激措施可能带来比预测更好的表现，这可能有助于促进中国贸易伙伴的经济增长。但IMF警告说，如果其他国家政府采取“保护主义贸易政策”，中国经济增长可能受到干扰。
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