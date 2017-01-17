中国一年香烟消耗量超过29个吸烟大国
英国《金融时报》报道，世界卫生组织（WHO）的最新数据显示，部分国家吸烟率急剧攀升，这与全球烟草用量减少的趋势背道而驰。
据WHO统计，烟草使用越来越集中于中低收入国家，目前全球吸烟者共有10亿人，有80%都来自中低收入国家。
美国癌症协会和WHO的研究预计，到2030年，每年与烟草相关的死亡会从600万例上升到800万例，其中八成以上也将发生在中低收入国家。
中低收入国家吸烟率提高的原因，可归结于消费者越来越富裕，而烟草公司也正在把握机会，让香烟变得更加唾手可得。
以非洲为例，部分国家从来没有吸烟文化，但吸烟却变得更普遍。《柳叶刀》医学杂志调查发现，非洲整体的吸烟率为14%，这个数据在美洲和地中海区域分别为23%和31%。津巴布韦经济学家格里夫·切尔瓦分析，很多国家虽然通过了WHO的“烟草控制框架公约”，但执行不力。
烟草公司的影响力在印尼也非常显著。在过去的15年间，印尼的吸烟率上升了30%，全国有超过700万人吸烟。目前，印尼共有67.4%的成年男性为吸烟者，吸烟人口也一步步逼近全球吸烟人数最多的中国。目前排在中国之后的是俄罗斯和美国。
作为世界上最大的烟草生产和消费国，中国香烟的消耗量已经超过了紧随其后的29个吸烟大国的总量。
世界肺脏基金发布的《烟草地图》分析，中国香烟消耗量不断增加主要受到人口增长和吸烟者吸烟频率上升共同作用的影响，2013年，中国每位吸烟者平均每天要抽22支烟，比1980年几乎多出50%。
早在2005年，中国就加入了《世界卫生组织烟草控制框架公约》，但在被警告将有三分之一的男性因吸烟而早衰后，中国才开始认真贯彻吸烟公约内容。
《烟草地图》显示，当前中国、东欧、南欧的人均香烟消耗量是世界最高的，这不仅仅是因为吸烟普遍，也是因为吸烟频率高，换句话说吸烟者每天的吸烟量很大。
《烟草地图》还写道，2014年全世界工消耗香烟5.8万亿支，这个数字还在上涨，而且其他可燃烟草产品的消耗量也持续上升。一种和香烟相似的小雪茄烟的全球消耗量已经是2000年的两倍多。
此外，自卷烟草和烟斗烟草消耗量也都上涨超过三分之一，原因是其他类烟草的税收相对较低，价格因此也更加实惠。
WHO表示，全面禁令和更高税收是控制吸烟最有效的方法。研究同时发现，在涉及公共健康的问题上，人们会倾向于支持更高的税收。如果不采取这些措施，在相对贫穷的国家，和吸烟有关的死亡会增加，同时，因为吸烟造成的卫生、环境和经济损失，将是这些国家难以承担的代价。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost