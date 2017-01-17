天津独流镇日产50万假调味料 送往全中国
天津市的独流镇被发现集中了近50家专门生产冒牌调味料的工厂，并已行销中国各省近10年，年产约亿元人民币。
日前，《新京报》调查报道爆出，该镇的工厂回收用过的材料、以及工业用盐等材料生产调味料。工厂隐藏在普通民宅中，每天生产着大量冒牌调味料。李锦记、雀巢、太太乐、王守义、家乐、海天等市场知名品牌都遭到仿冒。
报道指出，冒牌王守义十三香调味料是用回收用过的八角、花椒、小茴香，回收后晾干、粉碎，简单加工灌装而成；冒牌李锦记酱油是用工业用盐、色素、食品添加剂加上自来水混成；而冒牌太太乐鸡精则含有致癌性和致畸性的日落黄色素。
独流镇的冒牌调味料工厂每天估计可生产50万的假货产值。冒牌调味料在制成之后，通过物流配送或送货上门的方式，流向北京、上海、安徽、江西、福建、山东、四川、黑龙江、新疆等地。
报道透露，其中一些生产者从中获得了大量财富，平时都开着豪华轿车，并很少在窝点出现。
此外，该镇也存在打假人员“养假”的情况。报道指出，有些厂家的打假人员找到造假窝点、或者在物流公司查到假货，不仅只要造假者给钱就放过，甚至还主动向造假者索要钱财。
该报道爆出之后， 中国食品药品监管总局已要求天津相关部门进行报告，并请警方进行调查。
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