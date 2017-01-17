佟丽娅终于“逼”出了陈思成的回应…
佟丽娅终于“逼”出了陈思成的回应，得到了一句歌词：明天会更好。
出轨门过去这么多天，陈思成好像消失在大气层，毫无动静，吃瓜群众始终没等来陈思成的正面回应。
昨天下午，佟丽娅发布朋友圈，首次回应陈思成出轨事件，“重新开始！丫丫加油！”并配上和孩子的合影，照片文字“没有什么是可以击垮我的”。网友猜测丫丫疑似宣布离婚。
而16日晚些时候陈思诚发朋友圈表示“谢谢朋友们的关心！没离婚！不信谣！不传谣！我们都好，也相信明天会更好”。
这下引来了八卦群众的新一轮猜想，随着时间的推移，大家越发觉得丫丫发的朋友圈有蹊跷，三周年纪念日发布消息，既可以理解成自己重生，也可以理解为夫妻俩重新开始？
网友一边猜测是不是佟丽娅打算原谅陈思成，一边骂陈思成脸皮厚，事情过去这么多天，连句道歉都没有，佟丽娅一表态你就急了。而且“没离婚！不信谣！不传谣！”这个擦边球打的好啊，这个到底是指“离婚”还是出轨？
这个婚离还是不离，吃瓜群众还是不要操心了，唯有祝福丫丫吧！
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